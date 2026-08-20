La Ciudad habilitó la prueba piloto para la circulación de vehículos autónomos y drones de servicio

La secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Movilidad, publicó la resolución que especifica los requisitos para los inicios de los testeos. Qué tipo de vehículos podrán circular.

El Gobierno porteño puso en marcha los testeos para que comiencen a circular autos autónomos.

El Gobierno porteño de Jorge Macri habilitó el inicio de las pruebas piloto para la circulación de vehículos autónomos y de drones terrestres en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires . La medida representa un primer paso de cara a la puesta en marcha de una regulación específica.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y abarca a automóviles categoría Nivel 4 SAE, equipados con tecnología que permite su manejo sin intervención activa de un conductor, y a robots autónomos que podrán ser utilizados para diversos servicios, entre ellas, tareas de reparto de mercadería.

Se trata de vehículos o unidades terrestres "dotados de sistemas complejos, como sensores láser, radar, sistema de posicionamiento global y visión computarizada" y procesamiento de dato que permiten "complementar, mejorar, asistir o suplir la capacidad humana de manejo, control y navegación en entornos y condiciones predeterminadas".

El plan del Gobierno porteño, implementado a través de la secretaría de Transporte , dependiente del Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño, autoriza a la circulación, previa autorización, de los autos autónomos que permitirán la vinculación del vehículo o la unidad "de un punto A con otro punto B definido por el operador con una seguridad estadística superior al mejor promedio humano".

En la primera etapa, cada vehículo autónomo deberá contar con un conductor que esté "en capacidad de tomar el control de la unidad" ante la eventualidad de cualquier fallo o desperfecto. A futuro, las unidades podrán prescindir de un conductor "en la medida que las evaluaciones de las pruebas sean exitosas y la legislación en materia de seguros desarrolle pólizas específicas para automotores autónomos".

Asimismo, deberán satisfacer "los mismos estándares de seguridad que aplican a los vehículos convencionales" y deberán estar equipados con un dispositivo de registro de datos, comúnmente denominado "caja negra".

El dispositivo deberá registrar de manera continua y precisa parámetros tales como los modo de operación, la velocidad del vehículo, la activación de los sistemas de frenado y dirección, la intervenciones del operador de seguridad, la geolocalización, y el estado de los sistemas de percepción. La autorización será específica para que circulen por áreas, días, horarios y condiciones climáticas determinadas.

Niveles de automatización de los vehículos en CABA

En el anexo, la normativa determina el tipo de vehículo que podrá acceder a la prueba piloto. Deberá tenerse en cuenta los distintos niveles de automatización.

Nivel 0: Sin automatización en la conducción: En este nivel, el conductor es responsable de todas las tareas de conducción. El vehículo no cuenta con ningún tipo de asistencia automatizada.

En este nivel, el conductor es responsable de todas las tareas de conducción. El vehículo no cuenta con ningún tipo de asistencia automatizada. Nivel 1: Asistencia al conductor: En este nivel el vehículo puede asistir al conductor en ciertas funciones específicas como la dirección o el frenado, pero no de manera simultánea. El conductor sigue siendo responsable de supervisar el entorno y realizar las demás tareas de conducción.

En este nivel el vehículo puede asistir al conductor en ciertas funciones específicas como la dirección o el frenado, pero no de manera simultánea. El conductor sigue siendo responsable de supervisar el entorno y realizar las demás tareas de conducción. Nivel 2: Automatización parcial: En este nivel el vehículo puede realizar simultáneamente DOS (2) o más funciones de conducción, como la aceleración, la dirección y el frenado, bajo ciertas condiciones específicas. Sin embargo, el conductor debe estar preparado para intervenir en cualquier momento y asumir el control total del vehículo si es necesario.

En este nivel el vehículo puede realizar simultáneamente DOS (2) o más funciones de conducción, como la aceleración, la dirección y el frenado, bajo ciertas condiciones específicas. Sin embargo, el conductor debe estar preparado para intervenir en cualquier momento y asumir el control total del vehículo si es necesario. Nivel 3: Automatización condicional: En este nivel el vehículo puede llevar a cabo la mayoría de las tareas de conducción en ciertas condiciones predefinidas, pero el conductor debe estar listo para intervenir si el sistema requiere asistencia. El conductor puede realizar otras actividades mientras el vehículo está en modo automatizado, pero debe estar preparado para tomar el control cuando sea necesario.

En este nivel el vehículo puede llevar a cabo la mayoría de las tareas de conducción en ciertas condiciones predefinidas, pero el conductor debe estar listo para intervenir si el sistema requiere asistencia. El conductor puede realizar otras actividades mientras el vehículo está en modo automatizado, pero debe estar preparado para tomar el control cuando sea necesario. Nivel 4: Alta automatización: En este nivel el vehículo puede operar de manera completamente autónoma en la mayoría de las situaciones y entornos, sin necesidad de intervención humana. Sin embargo, el alcance de la autonomía puede estar limitado a ciertas áreas geográficas o condiciones climáticas específicas.

En este nivel el vehículo puede operar de manera completamente autónoma en la mayoría de las situaciones y entornos, sin necesidad de intervención humana. Sin embargo, el alcance de la autonomía puede estar limitado a ciertas áreas geográficas o condiciones climáticas específicas. Nivel 5: Automatización completa: En este nivel el vehículo es completamente autónomo y puede operar de manera segura en cualquier situación y entorno, sin necesidad de intervención humana en absoluto. No hay restricciones geográficas o climáticas para la operación del vehículo en este nivel.

Los vehículos que cumplan con las condiciones de automatización deberán garantizar también "los mejores estándares de seguridad de todos los usuarios del espacio público, especialmente peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida”.

Una vez que el gobierno porteño determine la factibilidad de la realización de las pruebas en condiciones seguras, la Autoridad de Aplicación otorgará la autorización de la prueba piloto por el plazo máximo de un año, que será renovable por igual período a solicitud de parte y previa evaluación de los resultados obtenidos