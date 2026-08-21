¿Es necesario salir del auto al cargar nafta? Qué recomiendan hacer

Una acción cotidiana en las estaciones de servicio genera dudas entre los conductores y acompañantes.

Conocer las medidas de seguridad al cargar combustible permite reducir riesgos y evitar situaciones peligrosas dentro de una estación de servicio.

Cargar combustible es una tarea habitual para cualquier conductor, pero existen distintas recomendaciones de seguridad que conviene respetar durante la operación. Una de las dudas más frecuentes es si hay que bajar del vehículo mientras se carga nafta.

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En general, no es necesario salir del auto para cargar combustible . Permanecer en el vehículo durante la carga puede ser una alternativa, siempre que se respeten las indicaciones de seguridad de la estación de servicio y del personal.

Sin embargo, más importante que permanecer dentro o fuera del vehículo es evitar determinadas acciones mientras se manipula el combustible. El objetivo principal es reducir cualquier posibilidad de incendio o accidente.

No existe una regla general que obligue al conductor a salir del vehículo durante la carga. En las estaciones de servicio, el procedimiento consiste en detener el motor, permanecer atento a las indicaciones del personal y evitar cualquier comportamiento que pueda generar una fuente de ignición .

En algunos lugares, las propias normas de seguridad pueden establecer determinadas indicaciones para los clientes. Por eso, si el personal solicita bajar del vehículo o seguir un procedimiento específico, es importante respetarlo.

Además, cuando se trata de una estación de autoservicio, el conductor debe cumplir las instrucciones que figuren en los surtidores y utilizar correctamente el equipamiento disponible.

Qué riesgos existen al permanecer dentro del vehículo

Uno de los principales riesgos durante la carga de combustible está relacionado con la electricidad estática. Una descarga puede generar una chispa y, en determinadas circunstancias, entrar en contacto con vapores inflamables.

Por este motivo, no es recomendable entrar y salir repetidamente del automóvil mientras la carga está en marcha. El movimiento puede favorecer la acumulación y descarga de electricidad estática.

También es importante recordar que los vapores de nafta son inflamables. Por eso, cualquier fuente de calor, llama o chispa debe mantenerse alejada de la zona donde se realiza la carga.

Qué hacer mientras se carga combustible

Antes de comenzar la carga, hay que detener completamente el motor y asegurarse de que el vehículo esté correctamente estacionado junto al surtidor.

Durante la operación, no se debe fumar, ni utilizar elementos que puedan producir fuego o chispas. También conviene evitar manipular dispositivos eléctricos innecesariamente cerca de la boca del tanque.

Si necesitás descender del vehículo, lo recomendable es hacerlo una sola vez y evitar volver a entrar hasta que finalice la carga. Ante cualquier inconveniente, lo más seguro es avisar al personal de la estación.

Las recomendaciones para cargar nafta de forma segura

Una de las principales medidas consiste en seguir siempre las instrucciones de la estación de servicio y del personal encargado. Las indicaciones pueden variar según el establecimiento y el tipo de combustible.

También hay que apagar el motor, no fumar y evitar cualquier fuente de ignición durante la carga. Si se produce un derrame, no hay que intentar continuar con la operación como si nada hubiera ocurrido: se debe informar inmediatamente a un empleado.

Por último, conviene prestar atención al finalizar la carga y comprobar que la tapa del tanque quede correctamente cerrada. Son acciones sencillas que ayudan a reducir riesgos y permiten completar el abastecimiento de manera segura.