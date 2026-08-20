Autos: cómo cambiar una rueda en la ruta

Un neumático pinchado puede convertirse en un riesgo, si el vehículo queda detenido en una zona de circulación. Qué pasos seguir para resolverlo.

Un pinchazo en plena ruta exige actuar con precaución. La prioridad es señalizar el vehículo y garantizar la seguridad antes de comenzar el cambio.

Un pinchazo en la rueda del auto durante un viaje puede obligar a detenerse en plena ruta y realizar una tarea que requiere tanto conocimientos básicos de mecánica como precaución.

Antes de comenzar a cambiar la rueda, lo más importante es poner a salvo a los ocupantes y señalizar correctamente el vehículo . Una mala ubicación puede generar un peligro mayor que la propia avería.

Si las condiciones no son seguras para realizar el cambio, especialmente en una ruta con mucho tránsito, lo recomendable es no exponerse y solicitar asistencia.

Si durante la marcha se siente una vibración, el auto comienza a desviarse o aparece una advertencia relacionada con los neumáticos, hay que reducir la velocidad progresivamente y evitar frenadas o movimientos bruscos .

El vehículo debe dirigirse hacia un lugar seguro, siempre que sea posible, y detenerse fuera de la calzada. Una vez estacionado, hay que apagar el motor, colocar el freno de estacionamiento y hacer descender a los pasajeros por el lado más alejado del tránsito.

También es fundamental utilizar los elementos de señalización correspondientes y mantener una distancia prudente respecto de los vehículos que circulan por la ruta.

Dónde detener el auto y cómo señalizar la emergencia

El lugar elegido para detenerse es clave. Siempre que sea posible, hay que buscar una zona firme, estable y alejada del flujo de tránsito. No es recomendable intentar cambiar una rueda en una curva, una pendiente pronunciada o un sector con poca visibilidad.

Antes de salir del vehículo, se deben colocar las balizas y utilizar los elementos de señalización previstos por la normativa y las recomendaciones de seguridad vial.

Si el auto quedó en una ubicación peligrosa o no existe espacio suficiente para trabajar con seguridad, no conviene comenzar el cambio. En esas circunstancias, es preferible solicitar asistencia mecánica o de la empresa de auxilio contratada.

Paso a paso para cambiar la rueda

Primero hay que sacar del vehículo la rueda de auxilio, el gato y la llave para los bulones. Es importante comprobar previamente que estos elementos estén en condiciones y conocer dónde se encuentran.

Luego, siguiendo las indicaciones del manual del vehículo, se aflojan ligeramente los bulones de la rueda antes de levantar el auto. El gato debe colocarse únicamente en el punto de apoyo indicado por el fabricante.

Una vez levantado el vehículo de manera estable, se retiran los bulones y la rueda dañada. Después se coloca la rueda de auxilio, se ajustan los bulones y se baja cuidadosamente el auto para realizar el ajuste final. Los bulones deben quedar correctamente apretados según las indicaciones del fabricante.

Cuándo no conviene hacerlo y hay que llamar a asistencia

No siempre es recomendable realizar el procedimiento por cuenta propia. Si el vehículo quedó parcialmente sobre la calzada, existe tránsito intenso o no hay un lugar seguro para trabajar, lo mejor es no exponerse.

También hay que evitar cambiar la rueda si el terreno es demasiado blando, está inclinado o el vehículo no puede quedar estable sobre el gato. Un auto que se desplaza mientras está elevado puede provocar un accidente grave.

Después de instalar la rueda de auxilio, conviene dirigirse a un taller para reparar o reemplazar el neumático averiado. Si se trata de una rueda temporal, hay que respetar las limitaciones de velocidad y distancia indicadas por el fabricante.