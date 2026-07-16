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16 de julio 2026 - 09:14

Leapmotor llega a la Argentina de la mano de Stellantis y acelera la movilidad eléctrica

La marca china inicia operaciones en el país con una red nacional, tecnología propia y el respaldo industrial y comercial del grupo.

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Leapmotor se lanza oficialmente en la Argentina 

Fundada en 2015 como start-up de vehículos de nuevas energías, Leapmotor tuvo un crecimiento acelerado a nivel global. En 2024 selló su alianza con Stellantis a través de la creación de Leapmotor International, una joint venture destinada a expandir su presencia fuera de China. Con cerca de 600.000 unidades comercializadas en 2025 y proyecciones de alcanzar el millón en 2026, la marca se posiciona como uno de los jugadores de mayor expansión en el segmento.

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Leapmotor: red, respaldo y cobertura nacional

El desembarco local no llega en soledad. La marca inicia operaciones con 12 puntos de venta y 20 centros de posventa, apoyándose en la infraestructura y experiencia de Stellantis en el país. Esto se traduce en cobertura federal, servicios especializados y acceso a financiación, elementos clave para el desarrollo de una nueva marca.

Además, los clientes contarán con el respaldo de Mopar, que garantiza disponibilidad de piezas originales, soporte técnico y logística regional. A esto se suma un sistema de asistencia que permite atender emergencias en cualquier punto del país, con traslado a centros especializados y beneficios adicionales como movilidad y alojamiento.

Uno de los diferenciales de Leapmotor es su tecnología REEV (Range Extended Electric Vehicle), que combina la conducción eléctrica con una autonomía extendida de hasta 900 o 1.000 kilómetros.

Uno de los diferenciales de Leapmotor es su tecnología REEV (Range Extended Electric Vehicle), que combina la conducción eléctrica con una autonomía extendida de hasta 900 o 1.000 kilómetros.

Uno de los diferenciales de Leapmotor es su tecnología REEV (Range Extended Electric Vehicle), que combina la conducción eléctrica con una autonomía extendida de hasta 900 o 1.000 kilómetros, reduciendo la dependencia de la infraestructura de carga. Este desarrollo busca responder a una de las principales barreras del segmento: la autonomía.

La gama inicial estará compuesta por los SUVs Leapmotor B10 y Leapmotor C10, modelos que sintetizan la propuesta de la marca con diseño minimalista, alto nivel tecnológico y foco en la experiencia de uso.

Con este lanzamiento, Leapmotor no solo amplía la oferta de electrificados en la Argentina, sino que también introduce una nueva estrategia: tecnología avanzada con respaldo de red consolidada, en un mercado que comienza a dar sus primeros pasos hacia la electrificación.

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