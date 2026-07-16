Leapmotor llega a la Argentina de la mano de Stellantis y acelera la movilidad eléctrica + Agregar ámbito en









La marca china inicia operaciones en el país con una red nacional, tecnología propia y el respaldo industrial y comercial del grupo.

Leapmotor se lanza oficialmente en la Argentina

La automotriz china Leapmotor desembarca oficialmente en la Argentina con una propuesta centrada en la movilidad electrificada accesible, respaldada por la estructura de Stellantis. El arribo marca un nuevo paso en la estrategia regional del grupo, que suma una marca 100% electrificada a su portfolio.

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Fundada en 2015 como start-up de vehículos de nuevas energías, Leapmotor tuvo un crecimiento acelerado a nivel global. En 2024 selló su alianza con Stellantis a través de la creación de Leapmotor International, una joint venture destinada a expandir su presencia fuera de China. Con cerca de 600.000 unidades comercializadas en 2025 y proyecciones de alcanzar el millón en 2026, la marca se posiciona como uno de los jugadores de mayor expansión en el segmento.

Leapmotor: red, respaldo y cobertura nacional El desembarco local no llega en soledad. La marca inicia operaciones con 12 puntos de venta y 20 centros de posventa, apoyándose en la infraestructura y experiencia de Stellantis en el país. Esto se traduce en cobertura federal, servicios especializados y acceso a financiación, elementos clave para el desarrollo de una nueva marca.

Además, los clientes contarán con el respaldo de Mopar, que garantiza disponibilidad de piezas originales, soporte técnico y logística regional. A esto se suma un sistema de asistencia que permite atender emergencias en cualquier punto del país, con traslado a centros especializados y beneficios adicionales como movilidad y alojamiento.

Uno de los diferenciales de Leapmotor es su tecnología REEV (Range Extended Electric Vehicle), que combina la conducción eléctrica con una autonomía extendida de hasta 900 o 1.000 kilómetros. Uno de los diferenciales de Leapmotor es su tecnología REEV (Range Extended Electric Vehicle), que combina la conducción eléctrica con una autonomía extendida de hasta 900 o 1.000 kilómetros, reduciendo la dependencia de la infraestructura de carga. Este desarrollo busca responder a una de las principales barreras del segmento: la autonomía.

La gama inicial estará compuesta por los SUVs Leapmotor B10 y Leapmotor C10, modelos que sintetizan la propuesta de la marca con diseño minimalista, alto nivel tecnológico y foco en la experiencia de uso. Con este lanzamiento, Leapmotor no solo amplía la oferta de electrificados en la Argentina, sino que también introduce una nueva estrategia: tecnología avanzada con respaldo de red consolidada, en un mercado que comienza a dar sus primeros pasos hacia la electrificación.