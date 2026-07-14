RAM suma la Dakota Laramie Night Edition a su gama en la Argentina + Agregar ámbito en









La marca amplía la oferta de su pick up mediana con una nueva versión de estética más deportiva, detalles oscurecidos y el estreno del color exclusivo Tempest Blue.

La nueva RAM Dakota Laramie Night Edition

RAM refuerza su presencia en el segmento de pick ups medianas con la incorporación de la Dakota Laramie Night Edition, una nueva variante que se posiciona dentro de la gama con una propuesta estética diferenciada y un enfoque más deportivo. La llegada de esta versión amplía la oferta local del modelo, que ya contaba con las configuraciones Warlock y Laramie.

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La principal novedad de la Night Edition pasa por su identidad visual. Esta variante introduce una serie de detalles exteriores oscurecidos que modifican el carácter de la pick-up y le otorgan una impronta más agresiva y moderna, en línea con las tendencias globales de diseño dentro del segmento.

En este sentido, la nueva configuración incorpora terminaciones en negro en distintos componentes clave del exterior. Entre ellos se destacan las llantas, la parrilla con su emblema delantero, los espejos laterales, el paragolpes delantero, los estribos y los elementos del portón trasero, incluyendo manija y logo. Por su parte, otros sectores como las manijas de puertas, los fenders y el paragolpes trasero mantienen el color de la carrocería, generando un contraste visual que refuerza la propuesta estética.

Nueva RAM Dakota: una estética diferenciada sin cambios en prestaciones Más allá de las modificaciones en diseño, la RAM Dakota Laramie Night Edition conserva intactas las características mecánicas, capacidades y nivel de equipamiento que definen al modelo dentro del portfolio de la marca. De esta manera, continúa ofreciendo el desempeño esperado en términos de potencia, confort y versatilidad para distintos usos.

Como parte de las novedades, esta versión también introduce el nuevo color exclusivo Tempest Blue, desarrollado específicamente para esta variante y pensado para potenciar su identidad dentro de la gama.

La pick up mantiene además la garantía transferible de 5 años o 150.000 kilómetros, uno de los atributos diferenciales que RAM sostiene en su oferta local. Con esta incorporación, la marca amplía las alternativas disponibles en el país y busca consolidar su posicionamiento en un segmento cada vez más competitivo, donde la diferenciación estética gana protagonismo a la hora de captar nuevos clientes. La RAM Dakota Laramie Night Edition 2.2 TD AT8 4x4 ya se encuentra disponible en la Argentina, con un precio de lanzamiento en julio de 2026 de $77.090.000.