Martín Zuppi, de Stellantis: "El mercado automotor va a tener un sistema financiero más grande que en 2025" Por Leandro Gambetta









El presidente de Stellantis proyectó un crecimiento del sector para 2026, apoyado en la continuidad del crédito, tasas más competitivas y una mayor participación de la financiación en la venta de autos.

Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina

El comportamiento del mercado automotor argentino durante 2026 estará determinado, principalmente, por la evolución de la financiación y el nivel de las tasas de interés. Así lo planteó Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina, en un alto del Summer Car Show 2026 que la marca organizó en Ruta 11, kilómetro 407, entre Cariló y Villa Gesell. En ese sentido, proyectó un escenario de estabilidad con una mejora moderada respecto del año anterior, siempre que se mantengan las condiciones actuales de acceso al crédito.

En diálogo con Ámbito, Zuppi remarcó que "con una financiación sostenida y algún grado de recuperación económica, el mercado podría mostrar una expansión de entre 5 y 10%, en línea con los volúmenes que se vienen registrando". En ese sentido, descartó estimaciones demasiado optimistas y ubicó el mercado anual "en una franja de entre 620.000 y 650.000 unidades, lejos de las proyecciones que hablan de 700.000 patentamientos", al menos con la información disponible hoy. El buen arranque de enero, afirmó, "refuerza la idea de continuidad y no da un salto abrupto en la demanda".

En un alto del Summer Car Show 2026 del Grupo Stellantis, Zuppi señaló que existe una oferta abundante, pero que "la demanda responde únicamente cuando el crédito acompaña". Por eso, remarcó que el punto central a mejorar es "el costo de la tasa básica". En un contexto donde el Gobierno plantea una inflación anual más controlada, consideró lógico que "las tasas tiendan a niveles más bajos y razonables, lo que permitiría sostener y ampliar las operaciones financiadas". Bajo ese escenario, aseguró que "sería difícil que 2026 termine siendo peor que el año previo".

jml-422(1) Zuppi junto a los flamantes Leapmotor C10 y B10, los nuevos vehículos de la marca china de autos eléctricos que comercializará Stellantis. Actualmente, explicó, el sector ofrece planes de 12 y 18 cuotas, e incluso opciones de tasa 0%, aunque subsidiadas y con un costo elevado para las empresas. Si ese costo financiero lograra reducirse, Zuppi consideró posible avanzar hacia plazos más largos o esquemas más accesibles, aunque sin prever un regreso a financiaciones extremas como las 60 cuotas. Aun así, destacó que el mercado financiero vinculado a la compra de vehículos tiene margen para crecer, ya que hoy casi la mitad de los autos se adquieren mediante crédito, mientras que a nivel global esa proporción supera el 70%.

La carga impositiva, otro de los puntos clave a atender en el mercado automotor Otro de los factores estructurales que condicionan al sector es la carga impositiva, que representa alrededor del 54% del precio final de un vehículo en Argentina. Zuppi reconoció avances recientes, como la reducción del impuesto PAIS y del impuesto interno, pero advirtió que "el peso fiscal sigue siendo elevado en comparación regional. En países como Brasil, la carga ronda entre el 26 y 30%, aproximadamente la mitad de la Argentina".

En ese marco, valoró el diálogo con el Gobierno, que tiene entre sus objetivos centrales reducir los costos para que los autos sean más accesibles. Si bien reconoció que una parte importante del trabajo ya se realizó, sostuvo que "aún existen impuestos —como el remanente del interno o el impuesto al cheque— que podrían revisarse para seguir bajando precios y ampliar el acceso al mercado". Finalmente, Zuppi se refirió al impacto de la mayor competencia, con la llegada de nuevas marcas y una oferta cada vez más atomizada, especialmente en los segmentos de entrada. Ese escenario, explicó, "dificulta sostener liderazgos históricos, pero no implica un retroceso, sino un mercado más dinámico y disputado". En conjunto, el panorama que describe combina crecimiento moderado, financiación como motor central y un desafío estructural ligado a tasas e impuestos. Para Martín Zuppi, el verdadero diferencial de 2026 no estará en las proyecciones ambiciosas, sino en la capacidad de sostener el crédito y mejorar las condiciones de acceso para el consumidor.