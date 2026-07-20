El gigante automotor que quiere conquistar el cielo con la fabricación de "autos voladores" + Agregar ámbito en









La marca tendrá participación mayoritaria en una nueva empresa en Estados Unidos para producir aeronaves eVTOL destinadas al transporte urbano.

Los autos voladores que asoman en el mercado mundial

Toyota avanza en su estrategia de diversificación y selló un acuerdo con Joby Aviation para crear una empresa conjunta enfocada en la fabricación de aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical, conocidas como eVTOL o “autos voladores”.

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La nueva firma estará radicada en California y tendrá como objetivo producir en serie estos vehículos aéreos, pensados para operar como taxis urbanos en un futuro cercano.

Producción en serie y foco industrial La compañía llevará el nombre de Joby Toyota Aero Manufacturing Preparation Company (JTAMPC) y tendrá una estructura accionaria liderada por Toyota, con el 51% de participación, mientras que Joby conservará el 49%. Además, la startup estadounidense aportará su tecnología y licenciará la propiedad intelectual necesaria para la fabricación.

El aporte de Toyota estará centrado en su experiencia en procesos productivos. La marca buscará aplicar su reconocido sistema de manufactura para optimizar costos, mejorar la calidad y escalar la producción de estas aeronaves.

El modelo que se fabricará es el S4, un vehículo con seis rotores, capacidad para un piloto y cuatro pasajeros, que puede despegar de manera vertical como un helicóptero y luego volar como un avión.

El aporte de Toyota estará centrado en su experiencia en procesos productivos. La marca buscará aplicar su reconocido sistema de manufactura para optimizar costos, mejorar la calidad y escalar la producción de estas aeronaves. Depositphotos La alianza llega en un momento clave para Joby, que apunta a obtener la certificación de la Administración Federal de Aviación (FAA) para comenzar a operar comercialmente. En paralelo, la compañía continúa ampliando su infraestructura industrial en Estados Unidos. El desarrollo de este tipo de movilidad genera cada vez más interés por su potencial para reducir tiempos de traslado en entornos urbanos, aunque todavía enfrenta desafíos regulatorios, logísticos y productivos antes de su adopción masiva.