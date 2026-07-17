Mercedes-Benz Camiones y Buses impulsa nuevos planes de financiación para renovar flotas en la Argentina + Agregar ámbito en









La marca presentó una propuesta integral que combina crédito, leasing y herramientas digitales para facilitar el acceso a camiones en todo el país.

Mercedes-Benz impulsa una nueva batería de herramientas financieras

Mercedes-Benz Camiones y Buses anunció una nueva batería de herramientas financieras con el objetivo de acompañar a transportistas y empresas en la renovación de sus flotas. La iniciativa incluye distintas opciones de crédito y leasing, junto con soluciones digitales que buscan simplificar el acceso a unidades 0km.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La propuesta, desarrollada en conjunto con Mercedes-Benz Financiera y su red de concesionarios, apunta a ofrecer condiciones competitivas y mayor previsibilidad en la inversión, en un contexto donde la financiación resulta clave para sostener la actividad del sector.

Opciones de crédito y herramientas digitales Entre las alternativas disponibles, se destacan planes de financiación prendaria a 12 meses con tasa del 6,90%, opciones a 48 meses con TNA del 27% y propuestas de leasing a 36 meses con una tasa del 23%. Estas condiciones aplican a toda la gama de camiones comercializados en el país.

Según la compañía, el objetivo es brindar soluciones que permitan a los clientes incorporar tecnología, mejorar la eficiencia operativa y reforzar la seguridad en sus unidades.

Un aspecto central de esta estrategia es la integración con herramientas digitales. A través de la plataforma MyCredit, los usuarios pueden acceder a una preaprobación crediticia online en pocos pasos, lo que agiliza el proceso de compra y reduce los tiempos de gestión.

Según la compañía, el objetivo es brindar soluciones que permitan a los clientes incorporar tecnología, mejorar la eficiencia operativa y reforzar la seguridad en sus unidades. Desde la compañía destacan que este enfoque integral —que combina producto, servicios y financiamiento— permite acompañar al cliente desde el primer contacto hasta la concreción de la operación, con soluciones adaptadas a cada necesidad. Con esta iniciativa, Mercedes-Benz Camiones y Buses busca reforzar su presencia en el mercado local y contribuir al desarrollo del transporte y la logística, promoviendo la renovación del parque automotor y el crecimiento de sectores clave de la economía argentina.