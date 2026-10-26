Subastan autos, SUV y pick ups desde $8 millones: los modelos y cómo ofertar

Una nueva convocatoria permitirá acceder a vehículos de distintas marcas y segmentos, con Toyota como protagonista. La operación será completamente digital y tendrá requisitos específicos para quienes quieran participar.

Se subastan distintos modelos de autos usados en el país

Quienes buscan comprar un vehículo usado tendrán una nueva oportunidad esta semana. El miércoles 28 de octubre se realizará una subasta online de 21 autos, SUV y pick ups , con precios de partida que comienzan en $8.000.000 y una oferta integrada principalmente por modelos de Toyota.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El remate estará organizado por Monasterio Tattersall Activos , por cuenta y orden de distintas empresas, y permitirá participar de manera virtual desde cualquier punto de Argentina. El cierre de las ofertas comenzará a partir de las 13 , aunque los interesados deberán completar previamente los requisitos de inscripción.

La propuesta reúne unidades de diferentes años, segmentos y kilometrajes. Entre las alternativas disponibles aparecen sedanes para uso cotidiano, vehículos familiares y modelos de mayor tamaño, como pickups y SUV.

La modalidad puede resultar atractiva para particulares que buscan renovar su automóvil y para empresas interesadas en incorporar unidades a sus flotas. Sin embargo, los valores publicados corresponden a precios iniciales y no necesariamente al importe final de compra , que dependerá de las ofertas recibidas.

Entre las opciones más accesibles figuran tres Renault Fluence modelo 2016 , cada uno con una base de $8.000.000 . Uno de ellos declara 76.514 kilómetros , el menor registro entre las tres unidades mencionadas.

Dentro de la oferta de Toyota aparece un Yaris sedán modelo 2021, con aproximadamente 85.000 kilómetros recorridos y un precio inicial de $16.000.000.

Dentro de la oferta de Toyota aparece un Yaris sedán modelo 2021, con aproximadamente 85.000 kilómetros recorridos y un precio inicial de $16.000.000.

También se subastarán dos Toyota Corolla 2022, ambos con una base de $20.000.000. La unidad que presenta el menor kilometraje registra 41.341 kilómetros, según los datos publicados por la plataforma.

En el segmento de vehículos de mayor tamaño sobresalen distintas Toyota Hilux y SW4. Una de las unidades más costosas es una Toyota SW4 modelo 2023, con 104.726 kilómetros y una oferta mínima de $42.000.000.

Estos son algunos de los vehículos destacados dentro de los 21 lotes. Para conocer el listado completo, las características particulares y las condiciones de cada unidad, los interesados deberán consultar la plataforma oficial del remate.

Cómo participar de la subasta de vehículos

El procedimiento comienza con la creación de una cuenta en el sitio de Monasterio Tattersall Activos. Una vez registrado, el participante deberá cumplir con las condiciones de garantía exigidas para quedar habilitado a presentar ofertas.

La organización contempla dos alternativas de caución: un depósito equivalente al 10% del crédito habilitado para operar en la plataforma o una garantía mediante ECHEQ del 30%.

En el primer caso, el usuario puede incorporar fondos mediante transferencia bancaria o depósito en efectivo. Esos recursos se acreditan en su cuenta y permiten establecer el monto disponible para participar.

La segunda opción consiste en presentar un ECHEQ con fecha diferida. Según la casa martillera, esta modalidad resulta conveniente porque el cheque se utiliza como garantía sin necesidad de realizar inicialmente un movimiento efectivo de dinero.

Una vez cumplidos los requisitos, los interesados pueden seleccionar el vehículo y presentar sus ofertas. Cada nueva postura debe superar la anterior y las ofertas realizadas no pueden anularse.

Además, el sistema incorpora una herramienta para evitar cierres abruptos. Si se registra una oferta durante los últimos 30 segundos del plazo previsto, el cronómetro se extenderá automáticamente otros 30 segundos.

Este mecanismo se repetirá cada vez que aparezca una nueva propuesta dentro del período adicional, de modo que los participantes tengan oportunidad de mejorar sus ofertas.

Antes de competir por un lote, resulta importante revisar la documentación, el estado del vehículo, las condiciones de entrega y los posibles gastos adicionales establecidos por la organización.

Con unidades que van desde sedanes de $8 millones hasta SUV de más de $40 millones, la convocatoria ofrece diferentes alternativas para quienes buscan ingresar al mercado de usados mediante una modalidad de compra distinta a la tradicional.