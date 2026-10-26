Tesla acelera su llegada a la Argentina y sus autos ya circulan por CABA

La compañía estadounidense avanza con los preparativos para iniciar sus operaciones en el mercado local. Varios vehículos fueron vistos en distintos puntos de Buenos Aires, mientras toma forma su estructura comercial y de posventa.

La llegada oficial de Tesla a la Argentina parece estar cada vez más cerca. La automotriz estadounidense, liderada por Elon Musk , comenzó a dar señales concretas de su desembarco con la presencia de varios de sus vehículos en las calles de Buenos Aires , en medio de los preparativos para iniciar su actividad comercial en el país.

El movimiento representa un nuevo paso para una de las marcas más reconocidas de la movilidad eléctrica mundial. Aunque todavía no se comunicaron oficialmente las fechas de lanzamiento ni los precios de sus modelos, la aparición de distintas unidades anticipa que la compañía está avanzando en una etapa clave de su presentación ante el público argentino.

Según informó Autoblog , varios vehículos de la marca fueron fotografiados mientras circulaban por Palermo, Recoleta y Puerto Madero , además de la localidad bonaerense de Vicente López . Las unidades observadas corresponden a los Tesla Model 3 y Model Y y se desplazaban sin chapas patentes, en lo que sería parte de la producción de un comercial destinado a anunciar el lanzamiento de la compañía en el mercado nacional.

La presencia de estos automóviles no resulta un hecho aislado. Forma parte de un proceso de expansión regional que la empresa viene desarrollando y que ahora contempla a la Argentina como uno de sus próximos destinos comerciales.

Hasta el momento, los vehículos de Tesla que circulan en el país llegaron principalmente mediante importaciones particulares. Sin embargo, el ingreso oficial de la automotriz permitiría establecer una estructura propia de comercialización, atención al cliente y asistencia técnica.

Cómo será el desembarco de Tesla en la Argentina

La compañía, a través de Tesla Latam, ya inició gestiones para organizar su presencia en el mercado argentino. Entre los pasos conocidos figura una reunión de representantes de la empresa con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

De acuerdo con la información difundida, el proyecto contempla oficinas en Puerto Madero, un showroom en Núñez y un centro de asistencia técnica en Munro, provincia de Buenos Aires.

Tesla ya circula con sus vehículos por CABA. (Foto: @goyitovarela)

Esta distribución permitiría contar con espacios destinados tanto a la exhibición y venta de vehículos como al servicio de posventa, uno de los aspectos fundamentales para el funcionamiento de una marca que comercializa automóviles completamente eléctricos.

En cuanto a los productos, los Model 3 y Model Y aparecen como los principales protagonistas de esta primera etapa. El primero es un sedán eléctrico, mientras que el segundo pertenece al segmento de los SUV, dos categorías con las que Tesla construyó buena parte de su presencia internacional.

Otro dato relevante es el origen de las unidades. Al igual que sucede con los vehículos comercializados oficialmente en Chile, Colombia y Uruguay, los modelos destinados a la Argentina llegarían importados desde China.

El escenario regulatorio también juega un papel importante. El Gobierno nacional introdujo modificaciones en los valores FOB máximos previstos para el régimen de importación de vehículos electrificados con beneficios arancelarios, una medida que podría facilitar el ingreso de determinados modelos de Tesla.

De esta manera, la automotriz se prepara para competir en un mercado que atraviesa una transformación, con mayor presencia de vehículos eléctricos e híbridos y una oferta cada vez más diversificada.

La circulación de los primeros Tesla en Buenos Aires y la posible grabación de una campaña publicitaria refuerzan las expectativas sobre un anuncio próximo. La fecha de apertura comercial, las versiones disponibles y sus precios en Argentina todavía permanecen pendientes de confirmación oficial, pero el desembarco de la compañía estadounidense ya comienza a tomar forma.