Salen a subasta objetos de Stanley Kubrick: la colección incluye piezas de sus películas, guiones y más

El conjunto reúne elementos de producción, vestuario y recuerdos vinculados con películas como "El resplandor", "Espartaco", "Barry Lyndon", "Nacido para matar" y "Ojos bien cerrados".

Una colección de objetos personales del cineasta estadounidense Stanley Kubrick , que incluye el hacha utilizada por Jack Nicholson en El resplandor , será subastada el próximo 3 de febrero en Londres por la casa Bonhams.

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Según informó Smithsonian Magazine, las piezas serán exhibidas previamente en Nueva York, Los Ángeles y París. El conjunto reúne elementos de producción, vestuario y recuerdos vinculados con películas como Espartaco , Barry Lyndon , Nacido para matar y Ojos bien cerrados .

Uno de los objetos más destacados es el hacha utilizada por Nicholson en la escena del asesinato del cocinero Dick Hallorann, interpretado por Scatman Crothers . La pieza, conservada en el archivo personal del director, tiene un valor estimado de hasta 66.000 dólares.

Fabricada con espuma recubierta de materiales metalizados, el arma incorporaba dos pernos diseñados para romper bolsas de sangre artificial. Durante el rodaje, Crothers utilizó una protección de varias capas para amortiguar los golpes.

Otra de las principales atracciones será el bebé estelar de 2001: Odisea del espacio , una figura de fibra de vidrio de unos 69 centímetros que aparece en la secuencia final del filme. Su precio podría alcanzar los 1,1 millones de dólares.

La subasta también incluirá las prendas azules utilizadas por las inquietantes gemelas de El resplandor, una claqueta de rodaje, guiones con anotaciones manuscritas y la silla de director que Kubrick utilizó durante su carrera.

Entre los objetos personales figura además su juego de ajedrez, una de sus grandes aficiones. El realizador acostumbraba disputar partidas con integrantes de los elencos y equipos técnicos durante los descansos de filmación.

Katharina Kubrick, hijastra del cineasta, expresó su deseo de que los objetos encuentren nuevos propietarios que los conserven y transmitan a futuras generaciones de amantes del cine.