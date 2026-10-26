Las ventas de combustibles cortaron siete meses de caída, pero las naftas siguen en baja

Aumentaron 2% interanual en septiembre, impulsado por una recuperación de las ventas de diésel. Sin embargo, las naftas siguen en terreno negativo y el mercado acumula una contracción del 1,6% durante los primeros nueve meses de 2026.

Las ventas de combustibles crecieron 2% interanual en septiembre, impulsadas por el gasoil, aunque el mercado todavía acumula una caída del 1,6% en 2026.

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Después de siete meses consecutivos de caída, las ventas de combustibles en la Argentina volvieron a crecer en septiembre , aunque la recuperación todavía está lejos de ser generalizada. El mercado registró un incremento interanual del 2%, impulsado principalmente por el gasoil, cuyas ventas aumentaron 6,3%, mientras que las naftas retrocedieron 1,3% respecto del mismo mes del año pasado.

El repunte llega en un momento particularmente sensible para el mercado de combustibles, atravesado por los aumentos de precios en los surtidores y la volatilidad internacional del petróleo. Pero detrás de la recuperación aparece una diferencia importante entre los dos principales productos: mientras el gasoil logró revertir la tendencia negativa, las naftas todavía no consiguen consolidar una mejora en sus volúmenes de comercialización.

Según un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado sobre la base de datos de la Secretaría de Energía de la Nación, durante septiembre se comercializaron 1.403.856 metros cúbicos de combustibles al público en todo el país . El resultado representó la primera variación interanual positiva desde enero, aunque no alcanzó para compensar las caídas de los meses anteriores.

De hecho, el balance del año continúa siendo negativo. Entre enero y septiembre, las ventas acumularon 12,39 millones de metros cúbicos, un 1,6% menos que en igual período de 2025. Se trata del menor volumen comercializado para los primeros nueve meses del año desde 2021, lo que muestra que la recuperación de septiembre todavía no consigue revertir el retroceso del mercado.

El gasoil impulsó las ventas, mientras las naftas siguen sin recuperarse

La principal novedad de septiembre estuvo en el comportamiento del gasoil, un combustible estrechamente vinculado con el transporte de cargas y distintas actividades productivas. Las ventas alcanzaron los 626.122 metros cúbicos, con un crecimiento interanual del 6,3%, después de varios meses de resultados negativos.

La mejora fue relativamente pareja entre los segmentos. El gasoil común aumentó 6,1%, mientras que la variedad premium avanzó 6,6%. De esta manera, ambas categorías contribuyeron a la recuperación del mercado, aunque los datos de comercialización por sí solos no permiten determinar qué actividades explicaron el mayor volumen vendido.

Las naftas, en cambio, mostraron un comportamiento diferente. Durante septiembre se comercializaron 777.735 metros cúbicos, un 1,3% menos que un año atrás. La caída estuvo concentrada en la variedad súper, cuyas ventas retrocedieron 2,2%, mientras que la premium registró un incremento del 1,3%.

El contraste resulta relevante porque muestra que el crecimiento del mercado no respondió a una recuperación simultánea de todos los combustibles. Por el contrario, el aumento del gasoil fue suficiente para compensar la caída de las naftas y llevar el resultado general nuevamente a terreno positivo.

En términos de participación, las naftas representaron el 55,4% del volumen total comercializado durante septiembre, mientras que el gasoil explicó el 44,6% restante.

La diferencia entre ambos segmentos también se observa en el balance acumulado. En los primeros nueve meses de 2026, las ventas de naftas retrocedieron 1,9% interanual, mientras que el gasoil registró una caída del 1,1%. Es decir, pese al repunte de septiembre, ninguno de los dos productos consiguió todavía recuperar los volúmenes vendidos durante el mismo período del año pasado.

El mapa del consumo: La Pampa lideró la recuperación y Santa Cruz registró la mayor caída

La evolución de las ventas también mostró diferencias importantes entre provincias. De las 24 jurisdicciones relevadas, 14 registraron aumentos interanuales en septiembre, mientras que las otras diez continuaron en baja.

La Pampa encabezó el crecimiento nacional, con un incremento del 14%, seguida por Entre Ríos y Santa Fe, ambas con subas del 7,1%. También mostraron resultados positivos Córdoba (+5,4%), Santiago del Estero (+5%), Río Negro (+3,8%) y Chaco (+3,3%).

En el caso de La Pampa, el incremento estuvo explicado principalmente por el gasoil, cuyas ventas aumentaron 24,9% interanual. El comportamiento se repitió en Entre Ríos, donde ese combustible avanzó 16,6%, y en Santa Fe, con una mejora del 14,5%.

En el otro extremo, Santa Cruz registró la caída más pronunciada del país, con una contracción del 9% en el volumen total vendido. También se destacaron las bajas de Chubut y Catamarca, ambas del 5,6%, Tierra del Fuego (-5,3%) y la Ciudad de Buenos Aires (-5,2%).

La situación de CABA presenta una particularidad: el 76,7% de los combustibles comercializados corresponde a naftas, la mayor participación de ese producto entre todas las jurisdicciones. En septiembre, las ventas de naftas en la Capital Federal cayeron 6,2%, mientras que el gasoil retrocedió 2%.

Por el contrario, en La Pampa el gasoil representa el 63% de las ventas, la proporción más alta del país. Esa composición contribuyó a que la fuerte recuperación del diésel tuviera una incidencia particularmente importante sobre el resultado provincial.

Las diferencias regionales también reflejan que la recuperación de septiembre no tuvo la misma intensidad en todo el país. Mientras algunos distritos mostraron un crecimiento significativo, otros continuaron con retrocesos tanto en naftas como en gasoil.

YPF concentra más de la mitad de las ventas de combustibles del país

El informe también permite observar cómo se distribuye el mercado entre las principales petroleras.

YPF mantuvo su liderazgo con una participación del 55,5% de las ventas totales de septiembre, y consiguió incrementar sus volúmenes comercializados un 2,9% respecto del mismo mes de 2025.

La compañía de mayoría estatal continúa siendo la principal referencia del mercado de combustibles argentino, una posición que también influye en las estrategias comerciales y de precios del resto de las empresas.

En segundo lugar se ubicó Shell, con una participación del 22%, aunque sus ventas registraron una caída interanual del 0,7%.

Axion, la marca de combustibles de Pan American Energy, concentró el 12,2% del mercado y mostró una mejora del 2,2% respecto de septiembre del año pasado.

El resto de las compañías representó conjuntamente el 10,3% de las ventas, con un crecimiento del 2,4%.

Los datos muestran que YPF consiguió crecer por encima del promedio nacional, mientras que Shell presentó una contracción de sus volúmenes. De todos modos, la distribución del mercado se mantuvo relativamente estable y la petrolera estatal conservó una participación superior a la mitad de las ventas.

El mercado todavía vende menos combustibles que en 2025

El resultado positivo de septiembre contrasta con la evolución que registró el mercado durante el resto del año.

Entre enero y septiembre de 2026 se vendieron 12.387.556 metros cúbicos de naftas y gasoil, frente a aproximadamente 12,58 millones de metros cúbicos durante el mismo período de 2025. La diferencia representa una caída del 1,6%.

El volumen también quedó por debajo de los niveles alcanzados en 2024, cuando las ventas de los primeros nueve meses habían sumado 12,43 millones de metros cúbicos, y se encuentra considerablemente alejado de los máximos de 2022 y 2023, con 13,49 millones y 13,68 millones, respectivamente.

En términos regionales, la debilidad del mercado resulta todavía más evidente. Solamente cuatro provincias consiguieron cerrar los primeros nueve meses con variaciones positivas: La Pampa (+2,1%), Neuquén (+1,8%), Santa Fe (+1,3%) y Chaco (+0,7%).

Las otras veinte jurisdicciones acumularon caídas, entre las que sobresalieron Corrientes (-8,6%), Santa Cruz (-8,3%) y Misiones (-7,4%).

Incluso provincias que mostraron una recuperación significativa durante septiembre, como Entre Ríos y Córdoba, todavía mantienen balances negativos en el acumulado anual.

El desafío para las petroleras será determinar si el repunte del último mes marca el comienzo de una recuperación sostenida o si responde a una mejora puntual, en un contexto donde los precios de los combustibles continúan sometidos a la evolución del petróleo internacional y los costos locales.

Por ahora, los números muestran dos realidades que conviven en el mercado argentino: las ventas volvieron a crecer después de siete meses de caída, pero el consumo acumulado sigue por debajo del año pasado. La recuperación del gasoil permitió cambiar el signo de septiembre; falta saber si esa tendencia podrá extenderse a las naftas y mantenerse durante el último trimestre de 2026.