Tesla llega a la Argentina: los 10 puntos clave de uno de los SUV eléctricos más esperados

La automotriz de Elon Musk prepara su desembarco en el mercado argentino con una propuesta que genera grandes expectativas. Un repaso por las claves de uno de sus vehículos más destacados y las razones que despiertan interés entre los consumidores.

Tesla prepara su desembarco en el país

La llegada de Tesla a la Argentina genera expectativas por el desembarco de una de las automotrices más reconocidas del mundo en materia de movilidad eléctrica. Entre los vehículos que aparecen como protagonistas de esta nueva etapa se encuentra el Model Y , un SUV que combina tecnología, seguridad y soluciones orientadas a simplificar la experiencia de conducción.

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El modelo representa una de las principales apuestas comerciales de la compañía dirigida por Elon Musk y reúne características que lo diferencian de los vehículos tradicionales con motores de combustión.

Desde sus sistemas de asistencia hasta la posibilidad de actualizar funciones a distancia, el Tesla Model Y ofrece una experiencia de uso centrada en la conectividad, la eficiencia energética y la comodidad .

Estas son las 10 características principales del SUV eléctrico , cuya disponibilidad y configuración definitiva para el mercado argentino deberán confirmarse con la presentación comercial de la marca.

Uno de los principales atributos del Model Y es su desempeño en las evaluaciones internacionales de seguridad.

El SUV obtuvo cinco estrellas en las pruebas de la NHTSA de Estados Unidos y alcanzó un 98% en la categoría de asistencia a la seguridad de Euro NCAP en una de sus evaluaciones europeas, un resultado especialmente destacado para su segmento.

Estas calificaciones reflejan el trabajo realizado en protección de ocupantes, sistemas de asistencia y prevención de accidentes. Los resultados corresponden a versiones y años de evaluación específicos.

2. Faros Matrix para mejorar la visibilidad

El Model Y incorpora, según la versión y el mercado, faros Matrix LED, una tecnología que adapta automáticamente la distribución de la luz.

El sistema permite mantener una buena iluminación del camino mientras reduce el riesgo de encandilar a los conductores que circulan en sentido contrario.

3. Aceleración inmediata gracias al motor eléctrico

Una de las diferencias más notorias frente a un vehículo convencional es la respuesta del acelerador.

El motor eléctrico entrega torque desde bajas revoluciones, lo que permite realizar aceleraciones rápidas y sobrepasos sin las interrupciones de una caja de cambios tradicional.

La capacidad de aceleración depende de la versión elegida y de las condiciones de circulación.

El modelo representa una de las principales apuestas comerciales de la compañía dirigida por Elon Musk y reúne características que lo diferencian de los vehículos tradicionales con motores de combustión. Gentileza - M 93

4. La posibilidad de cargarlo en casa

Otra característica importante es que el Model Y puede recargarse durante la noche mediante un sistema de carga domiciliario compatible.

Esto permite comenzar la jornada con energía suficiente para muchos recorridos cotidianos, sin depender exclusivamente de estaciones públicas.

Los tiempos de carga varían según la instalación eléctrica, la potencia disponible y el estado de la batería.

5. Frenado regenerativo y recuperación de energía

El vehículo cuenta con un sistema que aprovecha las desaceleraciones para recuperar parte de la energía y almacenarla nuevamente en la batería.

Cuando el conductor levanta el pie del acelerador, el motor eléctrico puede contribuir a reducir la velocidad.

Esta tecnología también ayuda a disminuir el uso de los frenos convencionales, aunque no elimina la necesidad de utilizarlos ni de realizar su mantenimiento.

Tecnología, espacio y conectividad: otras cinco claves del Model Y

6. Un interior amplio y gran capacidad de carga

El aprovechamiento del espacio es uno de los aspectos más destacados del SUV.

Según la configuración, el Model Y ofrece hasta aproximadamente 2.138 litros de capacidad de almacenamiento con los asientos traseros rebatidos, considerando los compartimientos delanteros y posteriores.

La ausencia de un motor de combustión tradicional permite incorporar un espacio adicional debajo del capó, conocido como frunk.

7. El celular también funciona como llave

La aplicación oficial de Tesla permite controlar distintas funciones del automóvil a distancia.

Desde el teléfono, el propietario puede abrir o cerrar el vehículo, consultar el nivel de batería, localizarlo y activar la climatización.

Además, los celulares compatibles pueden funcionar como llave digital, evitando la necesidad de utilizar una llave convencional.

8. Actualizaciones de software sin visitar el taller

Una de las particularidades de Tesla es su sistema de actualizaciones inalámbricas, conocido como over-the-air (OTA).

Mediante una conexión a internet, el vehículo puede recibir mejoras de software, ajustes de funcionamiento y nuevas funciones compatibles, sin necesidad de acudir a un servicio técnico para cada actualización.

Esto permite que determinadas características evolucionen durante la vida útil del automóvil.

9. Climatización programada antes de salir

El Model Y también permite preparar el habitáculo antes de comenzar un viaje.

A través de la aplicación o de la programación del vehículo, el conductor puede establecer un horario para que el interior alcance una temperatura confortable, tanto en invierno como en verano.

El sistema también puede acondicionar la batería para determinadas condiciones de uso y carga, contribuyendo a optimizar su funcionamiento.

10. Menor complejidad mecánica y mantenimiento simplificado

A diferencia de los automóviles con motores tradicionales, el Model Y no necesita cambios de aceite del motor, embrague ni correas de distribución.

Tesla destaca que sus sistemas de propulsión eléctrica cuentan con una cantidad considerablemente menor de piezas móviles, lo que reduce algunas necesidades de mantenimiento mecánico.

Sin embargo, el vehículo continúa requiriendo controles de neumáticos, frenos, suspensión, filtros y otros componentes.

Con estas características, el Tesla Model Y se presenta como uno de los SUV eléctricos más tecnológicos que podrían incorporarse al mercado argentino.

Su llegada permitiría ampliar las alternativas disponibles para los consumidores interesados en la movilidad eléctrica, aunque todavía será fundamental conocer los precios oficiales, las versiones, las garantías y la infraestructura de carga y posventa que ofrecerá la compañía en el país.