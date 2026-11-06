Tesla dejará de producir su Cybertruck y se enfocará en taxis robots

Con ventas un 48% a la baja en EEUU y el rechazo regulatorio en Europa por su diseño anguloso, la planta en Texas reasignará su capacidad para acelerar el "Cybercab" y la transición hacia la inteligencia artificial y los robotaxis.

Elon Musk anunció este viernes que Tesla cesará la producción del Cybertruck en su planta de Texas a mediados de 2027 . La medida responde a la débil demanda acumulada por el vehículo futurista, el cual no logró consolidarse como rival de las camionetas convencionales y vio restringida su comercialización global por los condicionantes de peso y volumen que impone su diseño.

En una publicación en la red social X, Elon Musk afirmó que la interrupción de la línea del Cybertruck permitirá al fabricante de vehículos eléctricos destinar mayor capacidad instalada a la producción de su recientemente presentado "Cybercab", modelo que el multimillonario posicionó como la pieza central en las ambiciones de Tesla dentro del mercado de los robotaxis autónomos.

De momento no se detalló si la línea del Cybertruck será reubicada en otra planta o cancelada de forma definitiva . Sin embargo, la fábrica de Austin representa el único complejo de Tesla adaptado para procesar los materiales y piezas exclusivas del vehículo. Tras el anuncio, Musk respondió a un usuario en X asegurando que se trata del "mejor auto que Tesla ha producido" y admitió que su salida de producción marca "el fin de una era".

Las entregas del Cybertruck, iniciadas a finales de 2023, estuvieron lejos de cumplir las expectativas. De acuerdo con informes de Kelley Blue Book, Tesla colocó solo 20.237 unidades en EEUU durante el último año, sufriendo un derrumbe interanual del 48% frente a los 38.965 vehículos registrados en 2024. Estos números contrastan fuertemente con la estimación original de Elon Musk, quien había proyectado una demanda de 250.000 unidades anuales antes de su estreno.

Musk respondió a un usuario en X asegurando que se trata del "mejor auto que Tesla ha producido" y admitió que su salida de producción marca "el fin de una era".

"No tiene sentido seguir adelante con esto cuando no está cumpliendo sus objetivos" , señaló el ex director ejecutivo de Aston Martin, Andy Palmer. "Cualquier persona sensata del sector automotriz diría lo mismo". "Sin duda, esto solo representará un error de redondeo en el balance general de Tesla, pero las estadísticas hablan por sí solas", añadió el ejecutivo.

Desde su presentación en 2019, el Cybertruck fue una elección controvertida para Musk. Su diseño anguloso fue objeto de burlas por parte de los puristas de las camionetas pickup, y los expertos en seguridad señalaron que sería difícil obtener la aprobación para su venta en mercados clave como Europa. De hecho, el acto de presentación se vio empañado cuando Musk intentó demostrar que sus ventanas eran irrompibles, lanzándoles bolas de metal y provocando enormes grietas en dos de ellas.

Las ventas del Cybertruck no cumplieron las expectativas, ubicando solo 20.237 unidades en EEUU en 2024.

En el lanzamiento oficial a finales de 2023, Musk posicionó al Cybertruck como una alternativa rupturista frente al dominio de General Motors y Ford en el mercado de camionetas, celebrando que "por fin el futuro luce como el futuro". A pesar de ello, el desempeño comercial posterior fue en línea contraria a las ambiciones iniciales de su CEO.

El analista automotriz Felipe Muñoz subrayó que las camionetas eléctricas de Ford y otras marcas también fracasaron en el mercado estadounidense. "Todos perdieron la competencia porque las camionetas eléctricas no son populares en Estados Unidos", dijo Muñoz.

Sin embargo, el diseño de acero inoxidable de bordes afilados del Cybertruck limitó sus posibilidades en mercados como el europeo, donde los vehículos eléctricos son más populares. La aprobación regulatoria era imposible en Europa debido a las normas vigentes sobre el impacto en los peatones. "En cualquier lugar donde exista una normativa de seguridad que tenga en cuenta el impacto con los peatones, el Cybertruck no podrá circular, no podrá hacerlo", declaró Palmer, ex director ejecutivo de Aston Martin.

La nueva apuesta de Musk

Con un diseño de puertas de mariposa y prescindiendo de volante, pedales y espejos, el Cybercab busca ser el eje del cambio estratégico de Elon Musk. El vehículo autónomo es la pieza clave con la que el magnate busca redefinir la identidad de Tesla, desplazándola del negocio automotriz convencional para posicionarla como una firma de inteligencia artificial y robótica avanzada.

La planta se enfocará en el Cybercab, modelo clave para el futuro de los robotaxis autónomos.

Musk declaró que considera al Cybercab el principal modelo autónomo de Tesla, diseñado para abastecer y sostener su futura red global de robotaxis. "Cybertruck fue una plataforma de desarrollo tecnológico increíble y sigue viva a través de Cybercab", dijo Wes Morrill, ingeniero jefe de Cybertruck, en X.

A pesar de acumular años de demora respecto a los plazos trazados por Musk para el despliegue autónomo, Tesla inició en septiembre pruebas comerciales remuneradas con una pequeña flota de Cybercabs en Austin. Sin embargo, la empresa afronta la observación regulatoria: la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) demanda precisiones sobre si la autocertificación del vehículo respeta efectivamente los estándares federales de seguridad vial.