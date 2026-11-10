Tesla confirmó cuándo llega a la Argentina y prepara un cambio clave en su estrategia mundial

La compañía de Elon Musk anunció su desembarco oficial en el mercado nacional con un espacio de exhibición y pruebas de manejo. En paralelo, impulsa una transformación industrial que marcará una nueva etapa en sus operaciones internacionales.

Tesla confirmó oficialmente que llegará a la Argentina , en una fecha que marcará el inicio de una nueva etapa para la compañía estadounidense de vehículos eléctricos . El anuncio llega después de varios meses de preparativos y coincide con una importante modificación en la estrategia global de la automotriz dirigida por Elon Musk.

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La empresa comunicó su desembarco mediante una publicación en su cuenta de X para Latinoamérica, acompañada por un video que muestra imágenes de Buenos Aires y diferentes paisajes del país. El mensaje fue contundente: “Llegamos a Argentina el 20 de noviembre” .

El primer espacio de la marca estará ubicado en el shopping Unicenter, en Martínez, provincia de Buenos Aires , donde los visitantes podrán conocer de cerca sus vehículos y acceder a experiencias de conducción.

Según la información difundida, el local funcionará en el Nivel 1 del centro comercial y contará inicialmente con dos unidades en exhibición. Además, está previsto un sector para pruebas de manejo en la playa H del estacionamiento, con una flota estimada de diez automóviles.

Aunque todavía no se confirmó oficialmente cuáles serán los modelos que integrarán la oferta argentina, el Tesla Model 3 y el Model Y aparecen entre los principales candidatos . Este último, uno de los SUV eléctricos más reconocidos de la compañía, también tuvo protagonismo en el video utilizado para anunciar la llegada al país.

Por ahora, la automotriz no informó los precios locales, las condiciones de comercialización ni las fechas de entrega de las primeras unidades. Tampoco se conocen los detalles definitivos de la cobertura de posventa y las garantías para el mercado argentino.

El desembarco se produce en un escenario de creciente competencia, impulsado por la llegada de nuevas marcas y la ampliación de la oferta de vehículos electrificados.

Tesla cambia sus prioridades y apuesta por los vehículos autónomos

Mientras prepara su presentación en Argentina, Tesla avanza con una decisión industrial que modificará el futuro de uno de sus modelos más llamativos: la Cybertruck.

Elon Musk anunció que la compañía pondrá fin a la fabricación de la pick up eléctrica hacia mediados de 2027, con el objetivo de liberar capacidad productiva en su planta de Austin, Texas, para aumentar la fabricación del Cybercab, un vehículo autónomo de dos plazas diseñado para operar como robotaxi.

Elon Musk anunció que la compañía pondrá fin a la fabricación de la pick up eléctrica hacia mediados de 2027, con el objetivo de liberar capacidad productiva en su planta de Austin, Texas, para aumentar la fabricación del Cybercab, un vehículo autónomo de dos plazas diseñado para operar como robotaxi. Tesla

La Cybertruck fue presentada en 2019 con una estética futurista, carrocería de acero inoxidable y la promesa de revolucionar el mercado de las camionetas. Sus primeras entregas comenzaron a finales de 2023, aunque el desempeño comercial quedó por debajo de las expectativas iniciales.

En su momento, Musk había proyectado un volumen de hasta 250.000 unidades anuales, una cifra que nunca llegó a concretarse.

De acuerdo con estimaciones de Cox Automotive difundidas por EFE, las entregas estadounidenses de la Cybertruck cayeron un 48% durante 2025, al pasar de 38.965 unidades en 2024 a 20.237 al año siguiente.

El modelo también enfrentó dificultades relacionadas con su fabricación y diferentes campañas de revisión por problemas técnicos.

La decisión de Tesla representa un cambio de prioridades: la empresa busca concentrar mayores recursos en la conducción autónoma, la inteligencia artificial y los servicios de movilidad sin conductor, considerados centrales para su crecimiento durante los próximos años.

Musk explicó que el espacio actualmente destinado a la Cybertruck permitirá incrementar la producción del Cybercab. También anticipó que la compañía intentará fabricar la mayor cantidad posible de pickups antes del cierre de la línea, aunque podría tener que devolver depósitos a compradores cuyas reservas no lleguen a concretarse.

Así, Tesla prepara su llegada a la Argentina mientras redefine su negocio a escala mundial. El desafío local será establecer una propuesta comercial competitiva y desarrollar los servicios necesarios para acompañar a sus futuros clientes, en un mercado donde la movilidad eléctrica comienza a ganar protagonismo.