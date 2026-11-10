"Ebenezer": qué dicen las primeras reacciones sobre la nueva película de Johnny Depp + Agregar ámbito en









La película, producida por Paramount, es la primera de Depp con un gran estudio estadounidense desde su muy publicitada batalla legal con su exesposa Amber Heard, que concluyó en 2022.

Depp vuelve a protagonizar una gran producción en Hollywood.

Johnny Depp se pone en la piel de Scrooge en Ebenezer, la nueva película de Ti West que adapta la clásica novela corta de Charles Dickens, "Cuento de Navidad".

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La película producida por Paramount es la primera de Depp con un gran estudio estadounidense desde su muy publicitada batalla legal con su exesposa Amber Heard, que concluyó en 2022.

Tras su estreno para la prensa especializada, la mayoría de las reacciones están siendo positivas, elogiando el regreso de la estrella a Hollywood como un “deleite navideño tremendamente divertido” que funciona como un “fuerte vehículo de regreso para su protagonista”.

Qué dicen las primeras reacciones sobre Ebenezer El crítico de cine británico Phil Roberts elogió la película como una “versión audaz del clásico de Dickens, que ofrece una obra de época sincera impregnada de sentimiento y desesperación”. “Johnny Depp es magnético a lo largo del arco de redención sutil de Scrooge que conduce a un final que ofrece una resonancia emocional mayor que sus predecesores”, escribió en X.

"#Ebenezer es una grata sorpresa", escribió Clarence Moye, miembro de Critics Choice. "Ti West aporta un encantador estilo visual gótico que ayuda a refrescar una versión que, de otro modo, sería convencional. Y, por supuesto, Depp está genial, a la altura de George C. Scott como el mejor de los Scrooges modernos". Tony Mosello, también miembro de Critics Choice, disfrutó igualmente de la película, calificándola como una "edición revitalizada de la clásica fábula victoriana de redención, centrada en una interpretación divertida, peculiar y enérgica de Johnny Depp. Ti West captura la esencia del terror gótico para combinarla con imágenes intrigantes e inquietantes y un sólido reparto secundario".

Sin embargo, no todas las críticas fueron halagadoras. "Me encanta Cuento de Navidad y #Ebenezer cumple con creces, pero esta versión no tiene nada de distintivo ni único", escribió el crítico de cine Ren Vieira, quien se mostró menos favorable. "Escenografía, producción y diseño de sonido fantásticos, pero es solo Depp interpretando al excéntrico Scrooge, sin más que sus viejos trucos… Claflin y Grint resultan inocentes". La crítica de cine y escritora británica MaryAnn Johanson fue breve y concisa en su valoración igualmente desfavorable: "Totalmente superfluo", escribió en X Junto a Depp, “Ebenezer” cuenta con un elenco que incluye a Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman e Ian McKellen. Ebenezer llega a los cines el 12 de noviembre.