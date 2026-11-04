Elon Musk volvió a llamar la atención de la industria automotriz con una nueva demostración del deportivo eléctrico que desarrolla junto a SpaceX. El vehículo, llamado Tesla Roadster, incorpora una tecnología poco habitual en los autos, pensada para alcanzar prestaciones que van más allá de la aceleración convencional.
Tesla Roadster y los propulsores de SpaceX: cuánto cuesta volar durante 5 segundos
Un prototipo eléctrico promete maniobras aéreas, pero su tecnología avanzada plantea gastos bastante elevados y largas esperas.
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La presentación, que tuvo lugar en Texas durante octubre de 2026, mostró maniobras que solo se veían en películas de ciencia ficción. De todas formas, pasar todas estas capacidades a un modelo comercial supone desafíos técnicos y económicos que todavía tienen que resolverse.
¿Cómo funciona el sistema de propulsión por gas frío en el Tesla Roadster?
El nuevo Tesla Roadster usa un sistema de propulsores de gas frío desarrollado junto a SpaceX, que genera empuje gracias a la liberación de gas a presión. A diferencia de un motor de combustión, este mecanismo no necesita quemar combustible para producir el impulso.
El vehículo almacena nitrógeno comprimido en un depósito de 200 litros, capaz de trabajar a una presión de 690 bares. Cuando el gas sale a gran velocidad por las toberas, genera una fuerza que permite impulsar el auto y realizar movimientos breves en el aire.
El sistema funciona como complemento de la motorización eléctrica, es decir, mientras las ruedas mantienen la tracción convencional, los propulsores pueden aportar una aceleración adicional y controlar ciertos movimientos durante las maniobras aéreas.
En su presentación de octubre, Tesla mostró al Roadster haciendo saltos, giros y desplazamientos con las ruedas fuera del suelo. La compañía también presentó un sistema de ventiladores que genera succión para mejorar la adherencia.
10.000 dólares y 6 horas de recarga: las cifras detrás del despegue
Una recarga completa del sistema de propulsión del Tesla Roadster podría costar u$s10.000 y permitir cinco segundos de impulso aéreo. Esto equivale a unos u$s2.000 por segundo, aunque Tesla todavía no publicó una tarifa oficial que confirme ese costo.
A la alta cifra económica se le suma otra limitación, el tiempo necesario para volver a llenar el depósito. Lars Moravy, vicepresidente de Ingeniería de Vehículos de Tesla, explicó que el proceso actualmente demanda entre dos y seis horas. Las cifras principales del sistema son:
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costo estimado por recarga: u$s10.000
duración aproximada del impulso: 5 segundos
gasto calculado por segundo: u$s2.000
capacidad del depósito: 200 litros
presión de funcionamiento: alrededor de 690 bares
tiempo de recarga: entre 2 y 6 horas
La dificultad principal está en alcanzar una presión tan elevada. El procedimiento requiere equipos especializados que no están disponibles en las estaciones de servicio convencionales. Tesla busca reducir el tiempo de recarga a menos de 30 minutos, aunque todavía no confirmó cuándo podría alcanzar ese objetivo. Además, el gas usado durante las maniobras se libera a la atmósfera, por lo que debe reponerse después de su uso.
Fecha de lanzamiento: por qué el Roadster de Tesla se retrasa hasta 2028
Tesla prevé comenzar la producción del nuevo Roadster en 2028, según anunció Elon Musk durante la presentación que se llevó a cabo el 15 de octubre de 2026. De todas formas, la compañía todavía no estableció una fecha definitiva para las primeras entregas.
El proyecto fue anunciado originalmente en 2017, con la intención de iniciar su fabricación en 2020. Desde entonces, el deportivo acumuló sucesivos aplazamientos mientras la empresa continuó desarrollando su tecnología y modificando sus objetivos.
Entre los desafíos más grandes aparecen la complejidad del sistema de propulsión, las exigencias de seguridad y la necesidad de adaptar las prestaciones demostradas a un vehículo que pueda fabricarse comercialmente.
Tesla contempla distintas configuraciones para el modelo, como la versión Thrust, que incorporará propulsores orientados a mejorar la aceleración, y la variante Rocket, que contará con un sistema más completo para realizar maniobras aéreas.
Esta última estará disponible únicamente por invitación y, según la propia compañía, no cuenta con autorización para circular por la vía pública. Por ahora, las capacidades mostradas corresponden a demostraciones de prototipos y no a prestaciones verificadas en unidades comerciales.