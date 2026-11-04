Tesla Roadster y los propulsores de SpaceX: cuánto cuesta volar durante 5 segundos

Elon Musk volvió a llamar la atención de la industria automotriz con una nueva demostración del deportivo eléctrico que desarrolla junto a SpaceX . El vehículo, llamado Tesla Roadster , incorpora una tecnología poco habitual en los autos, pensada para alcanzar prestaciones que van más allá de la aceleración convencional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La presentación, que tuvo lugar en Texas durante octubre de 2026, mostró maniobras que solo se veían en películas de ciencia ficción. De todas formas, pasar todas estas capacidades a un modelo comercial supone desafíos técnicos y económicos que todavía tienen que resolverse.

El nuevo Tesla Roadster usa un sistema de propulsores de gas frío desarrollado junto a SpaceX , que genera empuje gracias a la liberación de gas a presión. A diferencia de un motor de combustión, este mecanismo no necesita quemar combustible para producir el impulso.

La tecnología de SpaceX busca llevar el rendimiento del vehículo a otro nivel.

El vehículo almacena nitrógeno comprimido en un depósito de 200 litros, capaz de trabajar a una presión de 690 bares . Cuando el gas sale a gran velocidad por las toberas, genera una fuerza que permite impulsar el auto y realizar movimientos breves en el aire.

El sistema funciona como complemento de la motorización eléctrica , es decir, mientras las ruedas mantienen la tracción convencional, los propulsores pueden aportar una aceleración adicional y controlar ciertos movimientos durante las maniobras aéreas.

En su presentación de octubre, Tesla mostró al Roadster haciendo saltos, giros y desplazamientos con las ruedas fuera del suelo. La compañía también presentó un sistema de ventiladores que genera succión para mejorar la adherencia.

El innovador sistema presenta importantes desafíos técnicos y económicos. Gentileza - Tesla

10.000 dólares y 6 horas de recarga: las cifras detrás del despegue

Una recarga completa del sistema de propulsión del Tesla Roadster podría costar u$s10.000 y permitir cinco segundos de impulso aéreo. Esto equivale a unos u$s2.000 por segundo, aunque Tesla todavía no publicó una tarifa oficial que confirme ese costo.

A la alta cifra económica se le suma otra limitación, el tiempo necesario para volver a llenar el depósito. Lars Moravy, vicepresidente de Ingeniería de Vehículos de Tesla, explicó que el proceso actualmente demanda entre dos y seis horas. Las cifras principales del sistema son:

costo estimado por recarga: u$s10.000

duración aproximada del impulso: 5 segundos

gasto calculado por segundo: u$s2.000

capacidad del depósito: 200 litros

presión de funcionamiento: alrededor de 690 bares

tiempo de recarga: entre 2 y 6 horas

La dificultad principal está en alcanzar una presión tan elevada. El procedimiento requiere equipos especializados que no están disponibles en las estaciones de servicio convencionales. Tesla busca reducir el tiempo de recarga a menos de 30 minutos, aunque todavía no confirmó cuándo podría alcanzar ese objetivo. Además, el gas usado durante las maniobras se libera a la atmósfera, por lo que debe reponerse después de su uso.

El proyecto acumula varios retrasos desde su presentación original. Gentileza - Tesla

Fecha de lanzamiento: por qué el Roadster de Tesla se retrasa hasta 2028

Tesla prevé comenzar la producción del nuevo Roadster en 2028, según anunció Elon Musk durante la presentación que se llevó a cabo el 15 de octubre de 2026. De todas formas, la compañía todavía no estableció una fecha definitiva para las primeras entregas.

El proyecto fue anunciado originalmente en 2017, con la intención de iniciar su fabricación en 2020. Desde entonces, el deportivo acumuló sucesivos aplazamientos mientras la empresa continuó desarrollando su tecnología y modificando sus objetivos.

Entre los desafíos más grandes aparecen la complejidad del sistema de propulsión, las exigencias de seguridad y la necesidad de adaptar las prestaciones demostradas a un vehículo que pueda fabricarse comercialmente.

Tesla contempla distintas configuraciones para el modelo, como la versión Thrust, que incorporará propulsores orientados a mejorar la aceleración, y la variante Rocket, que contará con un sistema más completo para realizar maniobras aéreas.

Esta última estará disponible únicamente por invitación y, según la propia compañía, no cuenta con autorización para circular por la vía pública. Por ahora, las capacidades mostradas corresponden a demostraciones de prototipos y no a prestaciones verificadas en unidades comerciales.