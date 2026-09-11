Tesla Model 3 Performance 2026: cómo es el nuevo deportivo eléctrico que acelera de 0 a 100km/h en pocos segundos

La marca renovó el Model 3 Performance con más potencia, tracción integral y una aceleración que lo acerca a deportivos de mayor precio.

El Tesla Model 3 Performance 2026 combina 510 CV, tracción integral y una aceleración de 0 a 60 mph en 2,9 segundos.

Tesla actualizó su Model 3 Performance para 2026 con una propuesta enfocada en el rendimiento. La variante deportiva incorpora un sistema de doble motor, tracción integral y una potencia máxima de 510 CV , con prestaciones superiores a las versiones convencionales del sedán eléctrico.

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El nuevo modelo combina estas cifras con cambios en el chasis y en el sistema de suspensión. Tesla incorporó un sistema de amortiguación adaptativa y modificaciones orientadas a mejorar el comportamiento dinámico, sin abandonar la configuración de cinco plazas del Model 3.

El Model 3 Performance 2026 utiliza dos motores eléctricos y tracción integral. Según Tesla, desarrolla hasta 510 CV y puede alcanzar una velocidad máxima de 163 mph, equivalente a unos 262 km/h.

Uno de los principales argumentos del vehículo es su capacidad de aceleración. La marca declara un registro de 0 a 60 mph en 2,9 segundos , mientras que las pruebas independientes realizadas sobre el modelo llegaron a medir tiempos todavía más bajos en determinadas condiciones.

La configuración está acompañada por llantas de 20 pulgadas , un diseño exterior específico y elementos aerodinámicos propios de la variante Performance. El objetivo es diferenciar al sedán deportivo de las versiones destinadas principalmente al uso cotidiano.

Cómo es el interior y qué tecnología incorpora

El habitáculo conserva el planteo minimalista característico del Model 3, con una pantalla táctil central de 15,4 pulgadas y una pantalla trasera de 8 pulgadas. El vehículo mantiene capacidad para cinco pasajeros.

La versión Performance también incorpora diferentes funciones destinadas a mejorar la conducción deportiva. Entre ellas aparece un sistema de amortiguación adaptativa que permite modificar el comportamiento del vehículo y mantener mayor control en curvas y superficies exigentes.

En materia de asistencia, el Model 3 puede incorporar las funciones de Full Self-Driving (Supervised), disponibles según el mercado. Tesla aclara que este sistema requiere que el conductor permanezca atento y preparado para intervenir, por lo que no debe confundirse con un vehículo completamente autónomo.

Cuánto cuesta y qué autonomía tiene el Tesla Model 3 Performance

Tesla informó para Estados Unidos una autonomía estimada de 309 millas, unos 497 kilómetros, para el Model 3 Performance. La cifra puede variar según las condiciones de uso, la temperatura, la configuración y otros factores que afectan el consumo energético.

El modelo utiliza una batería de aproximadamente 80 kWh y puede aprovechar la red de Superchargers de Tesla con una potencia máxima de carga de hasta 250 kW. La compañía indica que puede sumar hasta 162 millas de autonomía en 15 minutos bajo sus condiciones de referencia.

En Estados Unidos, el Model 3 Performance parte de unos 56.630 dólares, aunque el precio final puede modificarse según impuestos, cargos, configuración y mercado. La disponibilidad y las especificaciones también pueden variar según el país donde se comercialice.