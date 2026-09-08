Tesla desembarca en Argentina: qué negocios analiza la empresa más allá de los autos + Agregar ámbito en









La automotriz estadounidense intensifica sus movimientos en el país con reuniones clave, estructura local y búsqueda de personal, aunque aún no confirmó fecha de inicio de ventas.

Elon Musk y Tesla, a un paso de desembarcar en la Argentina Tesla

El desembarco de Tesla en la Argentina sigue sumando señales concretas. La compañía avanza en la planificación de su operación local con foco en finanzas, políticas públicas y expansión, en línea con su estrategia global para ingresar a nuevos mercados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese contexto, la presencia de ejecutivos vinculados a estas áreas refleja una etapa más avanzada del proyecto, que ya dejó atrás la fase inicial y comienza a delinear su estructura comercial. La firma no solo apunta a la venta de vehículos eléctricos, sino también a un ecosistema más amplio que incluye energía, software y soluciones de carga.

En este escenario, el presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a directivos de la empresa, en un encuentro que también contó con funcionarios del Gobierno y empresarios locales. Si bien no hubo anuncios oficiales, la reunión se interpreta como un paso institucional dentro del proceso de llegada de la marca al país. Participaron de la reunión altos ejecutivos de la firma, entre ellos David Feinstein, responsable de Finanzas, Comercio Global y Mercados; Karen Steakley, a cargo de Políticas Públicas y Desarrollo de Negocios; y Stephan Spazier, líder del área de Nuevos Mercados. De acuerdo con la información oficial, también formaron parte de la reunión los empresarios Francisco Mayorga y José Luis Martins.

Participaron de la reunión altos ejecutivos de la firma, entre ellos David Feinstein, responsable de Finanzas, Comercio Global y Mercados; Karen Steakley, a cargo de Políticas Públicas y Desarrollo de Negocios; y Stephan Spazier, líder del área de Nuevos Mercados. Estructura local y próximos pasos para la llegada de Tesla La compañía ya constituyó su filial Tesla Argentina S.R.L., con un objeto que abarca desde la importación y comercialización de vehículos hasta el desarrollo de infraestructura energética. Además, designó autoridades regionales y comenzó a incorporar personal en áreas clave como ventas, atención al cliente y servicio técnico.

En paralelo, el avance en mercados cercanos, donde ya comercializa modelos como el Model 3 y el Model Y, marca el camino de lo que podría replicarse a nivel local. Sin embargo, todavía no hay definiciones sobre precios, gama disponible ni red de atención.

A su vez, el proyecto podría ampliarse más allá del negocio automotor. Existen conversaciones con actores del sector energético para desarrollar infraestructura de carga y almacenamiento, un aspecto clave para sostener el crecimiento de la movilidad eléctrica en el país. Aunque restan definiciones, Tesla está cada vez más cerca de iniciar operaciones en la Argentina, en un contexto donde la electrificación y la llegada de nuevos jugadores comienzan a transformar el mercado local.