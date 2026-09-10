Tesla presentó el nuevo Model Y L Premium: qué cambia, cuántas personas pueden viajar y cuándo llega

Presentaron el Model Y L Premium, una nueva variante de seis plazas que amplía el espacio interior y suma capacidad para pasajeros.

El Model Y L Premium amplía la familia del SUV eléctrico de Tesla con una configuración de seis plazas y mayor espacio interior

Tesla amplió la familia del Model Y con el nuevo Model Y L Premium , una variante de mayor longitud pensada para ofrecer más espacio dentro del habitáculo. La compañía ya comenzó a mostrar el vehículo en eventos oficiales y destaca especialmente su configuración para seis pasajeros .

El nuevo modelo conserva la identidad del SUV eléctrico más importante de la marca, pero incorpora una distancia entre ejes más larga . Esta modificación permite ganar espacio para las personas y apunta especialmente a quienes buscan una alternativa familiar con mayor capacidad interior.

La principal diferencia frente al Model Y convencional está en sus mayores dimensiones interiores . Tesla señala que el aumento de la distancia entre ejes permite mejorar el espacio para las piernas y la comodidad de los pasajeros de las distintas filas.

La configuración permite transportar hasta seis personas , una capacidad superior a la de las versiones tradicionales del Model Y. La propuesta apunta a convertir al SUV en una alternativa más práctica para familias y usuarios que necesitan mayor capacidad de pasajeros.

Además del espacio adicional, Tesla mantiene el enfoque tecnológico característico de la gama. El Model Y L Premium puede incorporar las funciones de asistencia a la conducción de la marca, aunque Full Self-Driving (Supervised) continúa requiriendo que el conductor permanezca atento y preparado para intervenir.

Cómo cambia el interior del nuevo Tesla

El mayor tamaño está orientado principalmente a mejorar la habitabilidad del vehículo. Tesla destaca el incremento del espacio para la cabeza y las piernas, una modificación especialmente relevante para los pasajeros que ocupen las filas posteriores.

La configuración de seis plazas también modifica la distribución del habitáculo respecto del Model Y tradicional. El objetivo es ofrecer una combinación entre capacidad de pasajeros y espacio de almacenamiento, dos aspectos importantes para el uso familiar.

Tesla presentó el Model Y L Premium como una alternativa enfocada en el confort de todos los ocupantes. La marca ya organizó exhibiciones presenciales para que los interesados conozcan el modelo, aunque las pruebas de manejo quedaron previstas para una etapa posterior.

Cuándo se podrá comprar el Model Y L Premium

El Model Y L Premium ya fue presentado oficialmente por Tesla y se encuentra en exhibición en determinados puntos de la compañía. Sin embargo, la disponibilidad comercial depende de cada mercado, por lo que la presentación en un país no implica automáticamente su llegada a otros territorios.

Tesla comenzó a mostrar la nueva variante en septiembre de 2026, incluyendo eventos específicos para que los clientes puedan conocer sus características. La compañía informó que las unidades de demostración estarán disponibles posteriormente para realizar pruebas de manejo.

La incorporación del Model Y L Premium amplía la oferta de Tesla en un segmento donde el espacio interior y la capacidad de pasajeros tienen un peso importante. La nueva variante se suma así a una estrategia de expansión de la gama que también incluye proyectos como el Cybercab y otros vehículos basados en nuevas plataformas.