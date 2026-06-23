Tesla potencia su conducción asistida con inteligencia artificial: las novedades de la nueva actualización

La empresa de Elon Musk continúa su expansión e incorpora otros métodos, para evitar obstáculos en la conducción con IA.

La compañía comenzó a distribuir una nueva versión de su software Full Self-Driving en Australia. El sistema incorpora mejoras en la interpretación del entorno, nuevos modos de conducción y funciones adicionales para los usuarios. Tesla avanzó con una nueva actualización de su tecnología de asistencia a la conducción.

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La actualización llega a los Tesla Model Y y Model 3 equipados con la plataforma de hardware más reciente y apunta a perfeccionar el desempeño del sistema, mediante nuevos desarrollos de inteligencia artificial. El lanzamiento adquiere relevancia en un mercado donde el Model Y se ubicó recientemente entre los vehículos más vendidos , por encima de modelos tradicionales de combustión que históricamente lideraban los rankings comerciales.

La empresa inició en Australia el despliegue de la versión 14.3.3 de Full Self-Driving (FSD) Supervised, una herramienta que permite automatizar distintas tareas al volante, bajo la supervisión permanente del conductor. La automotriz informó que el software recibió mejoras en los procesos de entrenamiento de la red neuronal que administra la conducción asistida . El objetivo es optimizar la capacidad de análisis del entorno y reducir la cantidad de intervenciones humanas necesarias durante los recorridos.

Tesla asegura que la nueva arquitectura mejora la lectura de señales de tránsito , acelera la capacidad de reacción del sistema y fortalece la toma de decisiones en situaciones complejas. Entre los escenarios que recibieron ajustes en esta actualización:

cuidado de circulación en zonas de obras viales

especial atención a intersecciones con alto flujo de tránsito

foco diferente ante presencia de vehículos de emergencia

capacidad de detección de animales de pequeño tamaño sobre la calzada

La compañía también destacó avances orientados a disminuir cambios de carril innecesarios, uno de los aspectos más observados por los usuarios de sistemas de conducción asistida.

Tesla Tesla

Las funciones que estrena el sistema Tesla

La actualización suma un nuevo perfil de manejo denominado "Sloth", pensado para quienes priorizan una conducción más prudente. Esta modalidad adopta velocidades más moderadas y estrategias más conservadoras al momento de seleccionar carriles.

Los usuarios ahora disponen de una mayor personalización del comportamiento del vehículo, según el estilo de conducción que prefieran utilizar. Junto con este cambio, Tesla renovó algunas denominaciones internas del sistema. La función de navegación asistida pasó a llamarse "Navigate on Autosteer", mientras que la computadora encargada de procesar las decisiones del software adopta el nombre de "AI Computer".

Otra novedad permite definir con mayor precisión el comportamiento del vehículo al llegar al destino. El conductor puede elegir distintas alternativas de finalización del trayecto, entre ellas estacionamientos convencionales, estacionamientos cubiertos, accesos particulares o zonas para descenso de pasajeros.

La nueva versión también simplifica la activación del sistema al inicio del viaje, ya que elimina la necesidad de confirmar la maniobra mediante el pedal de freno. Además, varias configuraciones pueden modificarse directamente desde la pantalla central del vehículo durante el recorrido.

Con esta actualización, Tesla continúa ampliando las capacidades de sus sistemas de asistencia avanzada, un segmento que concentra gran parte de las inversiones tecnológicas de la industria automotriz global.