Tesla y China: la alianza clave detrás de la inversión de u$s2.900 millones de Elon Musk + Seguir en









Mientras la marca impulsa su desarrollo solar con una millonaria inversión global, el foco también está puesto en la próxima evolución de su sistema de manejo autónomo, que promete cambios decisivos.

Elon Musk apuesta a la revolución eléctrica en sus vehículos

La estrategia de Tesla combina dos frentes clave: energía y software. Por un lado, la compañía liderada por Elon Musk avanza con un ambicioso plan de inversión de u$s2.900 millones para fortalecer su cadena de suministro solar, con fuerte participación de China. Por otro, acelera el desarrollo de su sistema de conducción autónoma, uno de los pilares tecnológicos de la marca.

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En este contexto, el propio Elon Musk confirmó que la nueva versión 14.3 del sistema Full Self-Driving (FSD) ya está en etapa de pruebas internas. Se trata de una actualización muy esperada por los usuarios, especialmente tras versiones recientes que generaron opiniones divididas en cuanto a rendimiento y confiabilidad.

Una actualización clave para el futuro autónomo de los vehículos de Tesla La versión 14.3 apunta a introducir mejoras profundas en la toma de decisiones del vehículo, incorporando mayor capacidad de razonamiento y aprendizaje por refuerzo. Según explicó Elon Musk, este avance permitiría optimizar aspectos críticos como la navegación, uno de los puntos más cuestionados por los conductores.

Actualmente, muchos usuarios destacan avances generales en el sistema, aunque también señalan retrocesos en la fluidez y seguridad percibida en determinadas situaciones. Por eso, la expectativa en torno a esta nueva versión es alta.

tesla Elon Musk confirmó que la nueva versión 14.3 del sistema Full Self-Driving (FSD) ya está en etapa de pruebas internas. Además, el desarrollo del FSD está directamente vinculado al futuro despliegue de robotaxis en ciudades como Austin, donde Tesla ya realiza pruebas con unidades autónomas. Entre las posibles novedades, se menciona una función capaz de dejar pasajeros y estacionar el vehículo automáticamente.

Con lanzamiento previsto en las próximas semanas, la actualización podría marcar un antes y un después en la evolución de la conducción autónoma, consolidando la apuesta tecnológica de Tesla en un mercado cada vez más competitivo.