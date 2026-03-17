El Tesla Model Y suma una función para los que no saben frenar + Seguir en









La nueva actualización incorpora un sistema que ajusta automáticamente la desaceleración para lograr paradas más suaves y evitar movimientos bruscos dentro del vehículo.

El Tesla Model Y suma una nueva función

La evolución de los autos eléctricos sigue sumando avances en materia de confort y seguridad. En este caso, Tesla, bajo la conducción de Elon Musk, incorporó una nueva función en el Tesla Model Y que apunta directamente a mejorar la experiencia de manejo en situaciones cotidianas.

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Se trata del sistema “Comfort Braking”, incluido en la actualización de software 2026.8, que permite modular la frenada de manera automática para que las detenciones sean más progresivas y menos abruptas. La función, por ahora, está disponible en las versiones más recientes del modelo.

Cómo actúa el sistema de frenado inteligente El objetivo de esta tecnología es optimizar la respuesta del vehículo cuando se aproxima a una detención completa. Para lograrlo, el software gestiona de forma más precisa la combinación entre la frenada regenerativa —que recupera energía— y los frenos tradicionales.

Gracias a este enfoque, el sistema ajusta la desaceleración independientemente de la presión que ejerza el conductor sobre el pedal, logrando una transición más suave y uniforme. Esto resulta especialmente útil para evitar los típicos tironeos en las frenadas finales.

Elon Musk En este caso, Tesla, bajo la conducción de Elon Musk, incorporó una nueva función en el Tesla Model Y que apunta directamente a mejorar la experiencia de manejo en situaciones cotidianas. Desde la marca explican que esta mejora no solo eleva el nivel de confort para los pasajeros, sino que también contribuye a una conducción más refinada, incluso en manos menos experimentadas.

Otro punto destacado es que la actualización se realiza de forma remota, mediante el sistema OTA (over-the-air), sin necesidad de pasar por un taller. Esta capacidad de evolución constante se ha convertido en una de las principales ventajas competitivas de Tesla. Con este tipo de innovaciones, la compañía continúa apostando a integrar cada vez más funciones controladas por software, consolidando un modelo en el que la experiencia de conducción puede mejorar con el tiempo sin cambiar de vehículo.