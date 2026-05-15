El diputado Manuel Quintar le ofreció su Tesla Cybertruck a Javier Milei

El gesto llegó luego de que el mandatario defendiera al legislador nacional de LLA en medio del revuelo en redes sociales.. El automóvil de Tesla está valuado en más de u$s100.000.

Quintar y su Tesla, nuevamente en el centro del debate público.

El diputado nacional de La Libertad Avanza Manuel Quintar - rebautizado en las redes sociales como el "dipuTesla" redobló la apuesta en medio de la polémica por el Tesla Cybertruck que llevó al Congreso y le ofreció públicamente el vehículo al presidente Javier Milei. El gesto llegó luego de que el mandatario saliera a defenderlo tras las críticas que generó la aparición del automóvil - valuado en más de u$s100.000 - en el estacionamiento del Palacio Legislativo.

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“Si le sirve y le gusta, Presidente, se lo dono al país así lo puede usar; sería un honor para mí ”, escribió Quintar en su cuenta de X, en un mensaje dirigido directamente a Milei.

La publicación apareció pocas horas después de que el jefe de Estado respaldara al legislador durante una entrevista en el streaming Carajo. “¿Si se compró el auto con la propia, qué carajo me importa?” , sostuvo Milei al ser consultado por la controversia.

El Presidente incluso reveló que mantiene afinidad con la marca de Elon Musk y contó una anécdota personal vinculada a Tesla. “Yo probé uno y me encantó, le pedí a Musk si me regalaba uno para moverme en Argentina, pero no me dio pelota", admitió.

Milei Tesla Milei y su anécdota con Elon Musk. Carajo

El revuelo por el Cybertruck

La secuencia terminó convirtiéndose en uno de los temas políticos más comentados de las últimas horas. La imagen del Cybertruck estacionado dentro del Congreso comenzó a circular masivamente en redes sociales y derivó en cuestionamientos tanto desde la oposición como dentro del propio oficialismo.

El diputado jujeño, que antes de desembarcar en La Libertad Avanza había tenido vínculos con el peronismo kirchnerista y respaldado a Milagro Sala, fue rápidamente bautizado en redes sociales como “dipuTesla”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/manuelquintar/status/2055137967929233651&partner=&hide_thread=false @JMilei si le sirve y le gusta presidente se lo dono al país así lo puede usar! Sería un honor para mi... https://t.co/L53W77SiZv — Manuel Quintar (@manuelquintar) May 15, 2026

Quintar volvió a quedar en el centro de la escena tras ofrecerle públicamente su Tesla Cybertruck al presidente Javier Milei, en medio de la polémica que generó haber ingresado con el vehículo al Congreso sin patente visible. El legislador jujeño, de 44 años, intentó capitalizar el episodio en redes sociales y escaló aún más la discusión alrededor de una de las camionetas más exclusivas del mercado. Durante la jornada, el vehículo finalmente fue retirado del estacionamiento del Congreso mediante una grúa.

Cybertruck Diputado LLA El video del Cybertruck de Quintar que se volvió viral en las redes sociales.

Anteriormente, el legislador había confirmado a Ámbito que la pickup efectivamente le pertenece y explicó que había asistido con ella a su jornada laboral en el Congreso. También reconoció que el vehículo no tenía patente visible y que finalmente debió solicitar una grúa para retirarlo del lugar y trasladarlo hasta Jujuy para completar los trámites correspondientes.

“Es parte de la batalla cultural, no puede estar mal comprarse lo que uno pueda con sus propios fondos y en blanco", sostuvo el legislador libertario..

La exposición pública del vehículo tampoco era nueva. En mayo, Quintar ya había publicado imágenes junto al Cybertruck, ploteado con el logo de La Libertad Avanza. “A mi nombre, con la mía... Pronto toda la info de los radikukas con la NUESTRA", escribió entonces.

Dentro de esa misma publicación también había dejado un mensaje dirigido a dirigentes jujeños: “Esta foto me gusta para que los radikukas del gobierno de Jujuy me hagan publicidad”.

En medio del debate por el Cybertruck, el patrimonio del legislador volvió a quedar bajo la lupa. Quintar maneja junto a su familia un pool de clínicas privadas en Jujuy y enfrenta denuncias vinculadas al supuesto direccionamiento de prestaciones médicas y fondos públicos hacia establecimientos ligados a su entorno.

Según distintas presentaciones judiciales y administrativas, beneficiarios del PAMI y de la Agencia Nacional de Discapacidad habrían sido derivados a clínicas vinculadas a su familia, entre ellas Los Lapachos. También aparece mencionado en una disputa relacionada con la obra social de trabajadores del ingenio Ledesma.

Luciano Lezano, secretario general del gremio SOEAIL, denunció ante la Secretaría de Trabajo que Quintar habría resultado beneficiado por acuerdos para canalizar prestaciones médicas hacia la clínica Sagrado Corazón mediante una SRL vinculada, según la acusación, al diputado y a su pareja.

El legislador rechaza cualquier irregularidad y asegura que únicamente trabajó como abogado de esa institución médica. De todos modos, la relación histórica de su familia con el negocio de la salud privada en Jujuy es conocida en la provincia: la clínica Los Lapachos perteneció durante los años noventa a la familia Quintar bajo el nombre de Clínica Quintar.

Cómo es el Tesla Cybertruck

Más allá de la polémica política, el Tesla Cybertruck se consolidó como uno de los vehículos eléctricos más llamativos del mercado global. Con un diseño futurista y estructura de alta resistencia, la pickup de Elon Musk busca combinar autonomía, potencia y tecnología avanzada.

Tesla Cybertruck.jpg Los valores del automóvil puede llegar hasta los u$s100.000, según el modelo.

Actualmente existen distintas versiones del modelo, con diferencias en aceleración, autonomía y capacidad de remolque.

En términos de rendimiento, las prestaciones varían según la configuración:

Dual Motor y Premium: de 0 a 96 km/h en 4,1 segundos

Cyberbeast: de 0 a 96 km/h en 2,6 segundos

La capacidad de remolque también figura entre sus principales atributos:

3400 kg en la versión base

cerca de 5000 kg en las variantes superiores

En materia de autonomía, Tesla informa:

hasta 523 km en las versiones Dual Motor y Premium

alrededor de 515 km en la Cyberbeast

Además, el sistema de carga rápida permite recuperar cerca del 50% de batería en apenas 15 minutos, una característica pensada para viajes largos y uso intensivo.

El vehículo está diseñado con una carrocería orientada a la durabilidad y pensado tanto para uso urbano como para condiciones exigentes, una de las razones por las que el Cybertruck se convirtió en uno de los modelos más comentados —y exclusivos— del mercado automotor actual.