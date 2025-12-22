Un 2026 eléctrico: el año que cambiará el mapa automotor argentino

La ampliación de los cupos sin aranceles acelera la llegada de marcas y modelos electrificados, con fuerte protagonismo chino, nuevas automotrices y una oferta inédita en volumen y tecnología para el mercado local.

El nuevo esquema de importación de vehículos eléctricos sin aranceles ya empieza a mostrar su impacto. Tras la habilitación de 50.000 cupos adicionales anunciada en octubre de 2025, el Gobierno oficializó a través del Boletín Oficial cuáles serán las marcas y modelos que ingresarán al país en 2026 bajo este régimen especial.

La distribución de los cupos contempló tanto a terminales con producción local como a empresas importadoras. En todos los casos, los vehículos deben cumplir dos condiciones clave: ser eléctricos—ya sea híbridos suaves, convencionales, enchufables o 100% eléctricos — y contar con un precio FOB inferior a los u$s16.000 .

El reparto deja en evidencia un fuerte protagonismo de marcas chinas y la incorporación de nuevas automotrices al mercado argentino, con nombres que hasta ahora no tenían presencia local. También aparecen novedades relevantes de firmas ya conocidas, que aprovecharán este esquema para ampliar su oferta electrificada.

Entre las automotrices con producción en el país se asignaron 19.280 unidades. En el caso de FCA (Stellantis) : se habilitaron 1.900 cupos que permitirán el ingreso del Fiat 600 y de los Leapmotor C10 y B10, dos SUV híbridos de origen chino en los que el grupo tiene participación. Para Peugeot Citroën argentina (Stellantis) : se otorgaron 1.700 unidades destinadas a los nuevos C3 y C4 , marcando el regreso de este último al mercado local. Ford fue la más beneficiada: recibirá 10.000 cupos para importar el Territory híbrido . En cuanto a GM : contará con 4.080 unidades repartidas entre los modelos E260S (Spark EUV) y F510S, aún sin mayores precisiones. Por último, Renault : accedió a 1.600 cupos para traer el Arkana , el crossover del segmento C.

Las 30.720 unidades restantes quedaron en manos de importadores, donde se concentra la mayor diversidad de marcas y modelos. Aparecen nombres nuevos y una fuerte presencia asiática, con propuestas que van desde citycars eléctricos hasta SUV híbridos enchufables.

Otros modelos eléctricos que se destacan

En este grupo se destacan Lanzhou zhidou: con el pequeño Rainbow urbano eléctrico; Dongfeng: que sumará los Box, Huge y Mage; Lynk&co: con los modelos 01, 02 y 03; Forthing: con los M4, S50evk y Sx5g; Suzuki: que apostará por el Across y el regreso del Swift; Jetour: con los S06 y T1; Kaiyi: que incorporará el X7; Great Wall y Haval: con H7, Ora, V7, H6 y Jolion; Changan y Deepal: con Cs55, Eado y S05; Soueast y Xpeng: con S06, S07 y el D03; JAC: con E30x y Js6; Chery: que tendrá una de las mayores asignaciones con Arrizo 8 y la familia Tiggo; DFSK: con E5 y Glory 500; Mg: con Mg3 y Zs; Aion: con los Ut y V; GAC: con Emkoo, Es y Gs4; BYD: con Dolphin, Dolphin G, Dolphin Mini, Seal 5, Song Pro y Yuan Pro; Arcfox: con S5, T1, T5 y Kaola S; BAIC: con Bj30, Eu5 y los X55 y X7 híbridos; Bestune: con T77 y T99; y Skywell: que continuará con el Et5 y sumará el Ht-i.

byd-argentina---preventa BYD mantiene fuerte presencia con Dolphin, Dolphin G, Dolphin Mini, Seal 5, Song Pro y Yuan Pro.

BYD, líder automotriz y una de las marcas que promete romper cifras en ventas, continúa reforzando su apuesta por la Argentina como parte central de su estrategia regional de electrificación. En diálogo con Ámbito, Bernardo Fernández Paz, responsable de ventas de la marca, explicó que el desembarco local y la ampliación del portafolio para 2026, responde a una "visión de largo plazo orientada a acelerar la transición energética, con soluciones de movilidad eléctrica e híbrida adaptadas al mercado argentino". La compañía llegó como filial directa de la casa matriz, con el objetivo de construir un ecosistema sólido y sostenible.

Según detalló el directivo, "la demanda de vehículos electrificados muestra un crecimiento sostenido y acompaña la tendencia global". En ese contexto, BYD proyecta una fuerte expansión de su portafolio en los próximos años, junto con el desarrollo progresivo de la infraestructura de carga. "La posventa ocupa un rol central en la estrategia, con la apertura de 17 puntos de venta y servicio en todo el país, talleres certificados, técnicos capacitados y repuestos desde el inicio de las operaciones", agregó.

Fernández Paz remarcó que la Argentina se consolida como un eje estratégico dentro del plan sudamericano de la automotriz, con foco en previsibilidad, servicio, innovación y competitividad. El objetivo final, señaló, es "posicionar a BYD como un actor clave en la transformación del mercado automotor local hacia una movilidad más limpia, eficiente y accesible".

Por su parte, Omar Daneri, CEO Grupo Antelo división Automotriz y Retail, destacó que en los últimos doce meses se concretaron seis lanzamientos que reforzaron la presencia del grupo en el segmento de la movilidad avanzada, con especial protagonismo de las propuestas híbridas y eléctricas.

Según explicó Daneri, GWM fue uno de los pilares del año con la ampliación de su gama a través de nuevos SUV híbridos, un modelo eléctrico y un todoterreno que ampliaron el alcance de la marca en el país. A esto se sumó la incorporación de JMEV con un vehículo 100% eléctrico (el más económico del país) y el trabajo para el regreso de Changan con su primer modelo híbrido enchufable, mientras que Mitsubishi mantuvo un desempeño sólido y consistente.

easy JMEV Easy 3, el city car 100% eléctrico que combina diseño, tecnología y sostenibilidad.

De cara a 2026 y al amplio desembarco de más modelos al parque automotor nacional, Daneri remarcó que "el escenario del mercado y la evolución tecnológica permiten proyectar un nuevo salto". En ese sentido, afirmó que "el próximo año será clave para la consolidación definitiva de las marcas chinas en la Argentina, con el Grupo Antelo como uno de los protagonistas en la transformación hacia una movilidad más inteligente, sustentable y conectada".

Por otro lado, dentro de las marcas nuevas, sobresale Lynk&co:, perteneciente al grupo Geely, con presencia regional y participación en el TCR South America. También debutará Arcfox:, la submarca premium de BAIC:, que llegará con una gama completamente eléctrica. A esto se suma Xpeng:, reconocida por su desarrollo tecnológico, y Forthing:, una división de Dongfeng: que introducirá un modelo de siete plazas.

Entre las novedades para marcas ya conocidas, Suzuki: volverá al ruedo con el Swift y el SUV híbrido enchufable Across. Byd: reforzará su presencia con nuevos hatchbacks y un sedán mediano PHEV. Chery también apostará a los sedanes con el Arrizo 8, acompañada por otros modelos de este tipo como el Arcfox S5, Baic Eu5, Changan Eado, Forthing S50 ev y Lynk&co 03.

El informe deja además una curiosidad: apenas seis cupos para el Volkswagen Id.3, gestionados no por la filial local de la marca alemana, sino por una empresa independiente llamada Ramseramse, un dato que no pasó desapercibido en el sector.

Con este escenario, 2026 se perfila como un año clave para la expansión de la movilidad eléctrica en la Argentina, con una oferta inédita en cantidad, variedad de marcas y tecnologías disponibles.