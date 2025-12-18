Financiación a la baja: noviembre marcó el piso anual de las prendas en autos nuevos y usados

El anteúltimo mes del año marcó un fuerte retroceso en materia de financiamiento con una caída del 30,7% respecto a octubre.

En un marco de caída estacional en el mercado minorista , los instrumentos prendarios alcanzaron en noviembre su punto más bajo en el año , tanto en compra de vehículos nuevos y usados (22.536 en total), y representaron solamente un 13,5% del total de ventas.

Respecto al mes anterior, la cantidad total de prendas se contrajo un 30,7%. A su vez, la caída fue aún más significativa en el segmento 0km: las prendas disminuyeron un 33,6%, mientras que las prendas sobre usados bajaron 24,4%.

Aunque noviembre haya sido un mal mes para el financiamiento, a lo largo del año las prendas mantuvieron un importante crecimiento: aumentaron un 76,6% en 0km y 18,4% en usados.

En detalle, la participación de la financiación de vehículos 0km registró una contracción en noviembre, descendiendo hasta el 42,3% de los patentamientos totales . En gran medida, esta baja se puede explicar por el efecto estacional de fin de año, que llevó a la menor participación de las prendas sobre patentamientos desde el inicio del fuerte ciclo de crecimiento a fines de 2024.

Mientras que en octubre se habían registrado 22.533 prendas, en noviembre la cifra descendió a 14.972, lo que representa una baja mensual del 33,6%. En la comparación interanual, la cantidad de prendas sobre 0km sufrió una caída del 6% respecto a noviembre de 2024.

Autos usados

Por su parte, el mercado prendario de usados también cayó respecto al mes anterior aunque en menor medida (-24,4%). Esta fue la menor participación del año en el total de transferencias, con solo el 5,8% del mercado financiado.

La cantidad de prendas inscriptas sobre usados fue de 7.564, lo que representa una contracción del 38,5% respecto a noviembre del año pasado.

La dinámica en este segmento se alinea con la contracción general del crédito por la incertidumbre de fin de año. En la composición acumulada de acreedores sobre 0km, se puede ver una pequeña recuperación en la participación de la financiera de marca, que alcanzó el 41% del total de prendas en 2025 (vs. 26% en 2024). Por su parte, la porción del plan de ahorro continúa su descenso, cayendo al 44% (vs. 54% en 2024).