Autos eléctricos: los cinco modelos más baratos y accesibles del mercado

El crecimiento de la oferta y los beneficios a la importación impulsan la llegada de vehículos híbridos y eléctricos con precios cada vez más competitivos en la Argentina.

El mercado argentino de vehículos electrificados atraviesa un momento de expansión sostenida. Los autos híbridos y eléctricos ya no son una rareza ni un lujo reservado a pocos: en la primera mitad del año se registraron más de 12.000 patentamientos de este tipo de modelos, lo que representó un salto interanual superior al 50%, según cifras oficiales del sector.

Este avance está directamente vinculado a una combinación de factores. Por un lado, la mayor aceptación del público, que empieza a valorar el menor consumo, los costos de uso reducidos y la conducción silenciosa. Por otro, el impacto de la política oficial que habilitó la importación de unidades electrificadas sin aranceles aduaneros, siempre que cumplan con un valor FOB máximo de u$s16.000 .

La medida abrió la puerta a una fuerte presencia de marcas de origen chino, hoy líderes globales en movilidad eléctrica, y aceleró el desembarco de modelos que logran ubicarse entre los autos más accesibles del mercado argentino, incluso al compararlos con opciones tradicionales a combustión.

Con la llegada de nuevos jugadores y el regreso de marcas históricas ahora bajo capitales asiáticos, la oferta comenzó a diversificarse tanto en formatos como en precios. A continuación, un repaso por los cinco autos híbridos y eléctricos más económicos que hoy se consiguen en el país .

Es el eléctrico puro más barato disponible en el mercado local. De dimensiones compactas y orientación claramente urbana, apuesta por la simplicidad y la eficiencia. Cuenta con un motor eléctrico de 68 CV y una batería de 30,24 kWh, que promete hasta 330 kilómetros de autonomía bajo el ciclo de homologación chino. En el país se comercializa a través del Grupo Antelo.

BYD Dolphin Mini – u$s22.990

Este hatchback 100% eléctrico se posiciona como una de las propuestas más equilibradas para la ciudad. Ofrece 87 CV de potencia y una autonomía declarada de 280 kilómetros, ideal para el uso diario. Existe una versión con batería de mayor capacidad, que extiende el rango hasta 380 kilómetros por un precio levemente superior.

Renault Kwid E-Tech – $34.520.000

El eléctrico más pequeño de la marca francesa en la Argentina combina tamaño reducido con practicidad. Incorpora un motor de 65 CV y una batería de 27 kWh. Se destaca por su versatilidad de recarga, ya que puede conectarse tanto a enchufes domésticos como a cargadores rápidos, reduciendo considerablemente los tiempos de espera.

MG 3 – u$s23.500

Este compacto de cinco puertas introduce un sistema híbrido que combina un motor naftero 1.5 con uno eléctrico, logrando una potencia conjunta de 191 CV. Además de su bajo consumo, se diferencia por un completo paquete de asistencias a la conducción incluso en su versión base.

MG ZS – u$s27.500

Dentro del segmento SUV, el ZS se presenta como la alternativa electrificada más económica. Comparte el sistema híbrido del MG 3, pero suma mayor espacio interior y una estética más robusta. La gama incluye versiones con alto nivel de equipamiento y una garantía extendida para los componentes eléctricos.

Con más modelos en camino y una competencia cada vez más intensa, todo indica que la electrificación seguirá ganando terreno en el mercado argentino, ya no solo como una apuesta a futuro, sino como una opción concreta y cada vez más accesible para el presente.