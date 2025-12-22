Autos eléctricos 0km financiados: ofrecen créditos blandos para taxistas, remiseros y repartidores de moto

La iniciativa busca ampliar el acceso a tecnologías de movilidad sustentable, reducir costos operativos y acompañar la transición energética en el transporte urbano.

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha una nueva línea de créditos blandos destinada a taxistas, remiseros y trabajadores de delivery en moto , con el objetivo de facilitar la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables 0km y acelerar la renovación de flotas hacia opciones más limpias y eficientes.

Los préstamos, otorgados por el Banco Ciudad , cuentan con un subsidio en la tasa de interés por parte del Gobierno porteño , lo que permite ofrecer condiciones financieras consideradas entre las más competitivas del mercado. La iniciativa busca ampliar el acceso a tecnologías de movilidad sustentable, reducir costos operativos y acompañar la transición energética en el transporte urbano.

Desde la Ciudad destacaron que la electromovilidad ya es una realidad en los principales centros urbanos del mundo, no solo por su menor impacto ambiental, sino también por los beneficios económicos y de calidad de vida que aporta, como la reducción del ruido y de las emisiones contaminantes. En ese marco, los nuevos créditos se integran a una agenda más amplia que apunta a modernizar el sistema de transporte porteño.

En los últimos años, la Ciudad avanzó con distintas políticas para promover el uso de energía limpia. Entre ellas, la instalación de 400 nuevos puntos de carga para autos eléctricos en la vía pública , la exención permanente del pago de patente para este tipo de vehículos y la incorporación de soluciones eléctricas al transporte público.

Desde abril, por ejemplo, funciona la primera línea de colectivos eléctricos , que conecta Retiro con Parque Lezama. A esto se suma el desarrollo del sistema Trambus , cuyas primeras líneas comenzarán a operar en 2026, uniendo el sur y el norte de la Ciudad con unidades 100% eléctricas. También se proyecta la construcción de la nueva Línea F de subte , la primera en 25 años.

Desde la Ciudad destacaron que la electromovilidad ya es una realidad en los principales centros urbanos del mundo, no solo por su menor impacto ambiental, sino también por los beneficios económicos y de calidad de vida que aporta, como la reducción del ruido y de las emisiones contaminantes.

En paralelo, Buenos Aires avanza en la renovación de su flota de colectivos. A partir de 2027, las nuevas unidades que se incorporen a las líneas porteñas deberán funcionar exclusivamente con tecnologías de energía limpia, como electricidad o GNC, y no podrán superar los 10 años de antigüedad. En el corto plazo, se sumarán 150 colectivos a GNC fabricados bajo estándares europeos.

Detalles de los créditos disponibles para acceder a vehículos eléctricos

Para taxis y remises, se lanzó una línea de préstamos prendarios desarrollada junto a las cámaras del sector. Permite financiar hasta $28 millones, con un plazo máximo de 48 meses y una tasa fija del 20% nominal anual. En el caso del monto máximo, la cuota inicial estimada es de $808.000.

Además, se habilitó una línea especial de préstamos a sola firma para la compra de motos eléctricas, orientada a monotributistas que trabajen en plataformas de delivery registradas ante el Gobierno porteño. El monto máximo de financiación es de $2.800.000, a 36 meses, con una tasa fija del 22,5% TNA y una cuota inicial cercana a los $101.000 para el tope financiable.

En ambos casos, la financiación cubre hasta el 70% del valor del vehículo y contempla una relación cuota-ingreso estimada del 30%.

Requisitos y alcance de la medida

Los créditos se gestionan a través de la web del Banco Ciudad y exigen, entre otros requisitos, la presentación de una factura proforma, licencias habilitantes vigentes y la acreditación de ingresos como monotributista o trabajador independiente, con antigüedad mínima según el caso.

La línea aplica a vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables, que pueden circular durante más tiempo en modo totalmente eléctrico gracias a baterías de mayor capacidad y a la posibilidad de recargarse tanto en domicilios como en estaciones y puntos públicos. Este tipo de tecnología resulta especialmente conveniente para taxis y remises, ya que permite realizar recorridos diarios sin consumo de combustible, reduciendo costos y emisiones.