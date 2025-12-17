Toyota cerró 2025 con récord de producción y anticipó una agenda tecnológica para 2026: ¿qué autos llegarán?

Tras fabricar 18.746 vehículos en el mes de octubre, cifra sin precedentes, la compañía anticipó lanzamientos y un mercado en expansión si se consolida el crédito.

La planta de Toyota en Zárate: corazón de la producción automotriz argentina. En un hito histórico para la industria nacional, la fábrica de la automotriz japonesa, donde se ensamblan modelos clave como la Hilux, alcanzó un récord de producción en octubre, con un total de 18.746 vehículos fabricados

Toyota Argentina cerró 2025 con un balance marcado por cifras récord, definiciones estratégicas y una agenda de lanzamientos que pone el foco en la tecnología . Octubre dejó una marca histórica para la industria automotriz nacional: la planta de Zárate alcanzó un volumen de 18.746 unidades producidas en un solo mes , el registro más alto desde su puesta en marcha. El dato sintetiza un año de alta exigencia operativa, tres turnos sostenidos y un fuerte peso de las exportaciones en el negocio local.

“El récord refleja un pico de esfuerzo muy grande, tanto de las personas como de la maquinaria. No es algo sostenible en el tiempo, pero muestra la capacidad que tiene la planta cuando el contexto acompaña ”, explicó Gustavo Salinas , presidente de Toyota Argentina, durante la presentación de cierre de año en sus oficinas ubicadas en el norte del Gran Buenos Aires.

La automotriz terminará 2025 con 180.000 unidades fabricadas en Zárate , entre Hilux, SW4 y Hiace, y consolidará así el tercer año consecutivo con operación plena. El dato cobra relevancia en un escenario complejo para la industria, atravesado por costos elevados, presión tributaria y un mercado interno que recién empieza a recuperar volumen.

El corazón del negocio de Toyota en la Argentina sigue siendo la exportación. El 80% de la producción local se destina a mercados externos , principalmente de América Latina, mientras que el 20% se comercializa en el mercado interno. En 2025, la compañía llegó a representar más del 50% de las exportaciones automotrices argentinas , cuando históricamente ese aporte rondaba el 35%.

El crecimiento se dio, además, en un contexto adverso para el sector. Según Salinas, la industria en su conjunto cerrará el año con una caída cercana al 10% en exportaciones. “Toyota creció en ese escenario, aunque seguimos pagando impuestos y retenciones que afectan la competitividad”, advirtió.

Toyota Gustavo Salinas Salinas junto a la Toyota Hilux, modelo líder del mercado argentino, que celebró 20 años de liderazgo en el segmento y marca la fortaleza de la planta de Zárate Prensa Toyota

El ejecutivo remarcó que la sustentabilidad del negocio depende de mantener abiertos y sólidos los mercados externos. Afirmó: “La exportación es clave para sostener el nivel de actividad de la planta y de toda la cadena de proveedores”.

El mercado interno y la proyección 2026

En paralelo, Toyota cerrará 2025 con récord histórico de ventas en Argentina. El mercado superará las 600.000 unidades, con un crecimiento cercano al 50% frente a 2024, luego de varios años de fuerte retracción.

Para 2026, la automotriz proyecta un escenario aún más expansivo. “Creemos que el mercado puede llegar a las 700.000 unidades”, sostuvo Salinas, por encima de las estimaciones más conservadoras de la industria, que oscilan entre 650.000 y 670.000 vehículos.

La expectativa se apoya en un escenario macroeconómico más previsible, con inflación en baja, continuidad de reformas y una recuperación gradual del crédito. “El mercado automotor está muy alineado con el ciclo económico y con la disponibilidad de financiamiento. Una economía ordenada y con tasas razonables puede potenciar claramente la demanda”, señaló.

La carga impositiva, en el centro del reclamo

Más allá de las proyecciones, Salinas fue enfático al describir los obstáculos estructurales que enfrenta el sector. El principal, según explicó, es la carga impositiva acumulada a lo largo de toda la cadena productiva.

“Los impuestos impactan en todos los niveles: producción, comercialización y exportación. En la fabricación, cada proveedor paga impuestos al cheque, tasas municipales y otros tributos que se van acumulando y terminan elevando el costo final”, detalló.

A eso se suman los impuestos que enfrenta el consumidor, como patentes y gravámenes asociados a la tenencia del vehículo. Amplió: “Eso hace más difícil que la gente pueda acceder a un auto”.

En el plano externo, el esquema también resta competitividad. “Cuando exportamos, además de toda esa carga impositiva previa, seguimos pagando retenciones. En todos los órdenes hay desequilibrios fiscales que todavía persisten”, señaló.

Toyota Gustavo Salinas Salinas durante la presentación de los lanzamientos para 2026, detalló proyecciones de mercado y la estrategia tecnológica de la compañía Prensa Toyota

En materia laboral, el presidente de Toyota puso el foco en la industria del juicio y en la necesidad de reglas claras que no desalienten el empleo. “Para muchas empresas chicas, tomar un empleado implica un riesgo que puede definir su futuro. Ese es un tema que se puede resolver sin afectar derechos”.

La agenda de lanzamientos para 2026

En ese contexto, Toyota presentó una de las agendas de lanzamientos más amplias de los últimos años, con novedades que abarcan motores a combustión, híbridos, eléctricos y modelos de lujo de Lexus. El eje común es la tecnología y la diversificación de la oferta.

Calendario de lanzamientos confirmados:

Enero 2026 Land Cruiser 300 GR-S: regresa la versión deportiva del todoterreno de lujo.

Febrero Yaris Cross: SUV compacto, con más de 2.000 unidades ya reservadas en preventa. Será el lanzamiento más relevante en volumen y marcará el ingreso de Toyota a un segmento donde no tenía presencia local.

Abril Toyota bZ4X: primer modelo 100% eléctrico de la marca en Argentina. Nueva Toyota RAV4: en versiones híbrida enchufable (PHEV) y GR-Sport. Land Cruiser HEV: versión híbrida del clásico todoterreno.

Mayo Lexus RX BEV: modelo eléctrico. Lexus IS HEV: versión híbrida del sedán deportivo.

Septiembre Lexus ES HEV y BEV: versiones híbrida y eléctrica.

Para 2027 Nueva Toyota Hilux: tercer restyling del modelo líder del segmento. GR Corolla: deportivo con mecánica del GR Yaris.



Salinas explicó: “El Yaris Cross será clave a nivel volumen, pero no es el único foco. Para nosotros es importante ofrecer distintas tecnologías y entender qué nivel de demanda tiene cada una”.

Tecnología y estrategia multienergía

La automotriz mantiene una estrategia basada en la convivencia de distintas tecnologías. “No creemos en una sola solución. Vamos a seguir ofreciendo motores tradicionales, híbridos, eléctricos y también desarrollos en hidrógeno”, indicó.

corolla El Corolla Concept, otro vehículo que llegaría en 2027 o 2028

Sobre esta última tecnología, aclaró que su aplicación masiva todavía enfrenta limitaciones. “El hidrógeno hoy tiene más sentido en transporte de larga distancia. La infraestructura necesaria para un uso urbano es muy compleja”, explicó.

En el caso de los eléctricos, la compañía reconoce que la adopción será gradual. “A los eléctricos les va a llevar tiempo masificarse, como ocurrió con los híbridos, pero es un buen momento para empezar a ofrecerlos”, sostuvo.

Qué valora el cliente

Consultado sobre el perfil del consumidor, Salinas destacó que la tecnología no es el único factor decisivo. Enumeró: “El cliente valora la confianza en la marca, la calidad del producto, el valor de reventa, la atención postventa y ahora una garantía de hasta diez años”.

Ese conjunto de atributos, afirmó, explica la fidelidad que mantiene la marca en el mercado argentino, incluso en contextos económicos adversos.

Con un año récord en producción, liderazgo exportador y una agenda de lanzamientos centrada en la innovación, Toyota busca consolidar su posición en la Argentina. “Nuestro foco está en sostener la planta a plena capacidad, potenciar exportaciones y construir un negocio equilibrado para toda la cadena”, concluyó Salinas.