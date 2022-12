“Avatar 2” ya superó los u$s 1.100 millones en todo el mundo

La superproducción “Avatar: La forma del agua” ha superado la barrera de los 1.100 millones de dólares en la taquilla mundial. La película también se impondrá sobre “Top Gun: Maverick” para convertirse en el estreno internacional más taquillero de 2022. La dispendiosa secuela de ciencia ficción new age de James Cameron, que tuvo costos de producción de 350 millones de dólares, sumó 70,4 millones de dólares a su recaudación mundial el miércoles. Esto la deja con un total nacional de 337,8 millones de dólares y un total internacional de 762,8 millones de dólares. “Top Gun: Maverick” alcanzó los 770 millones de dólares a escala internacional, una cifra que “Avatar: La forma del agua” debería superar pronto. A nivel mundial, “Top Gun: Maverick” sigue siendo el estreno más taquillero del año, con 1.500 millones de dólares.

“Avatar: La forma del agua” también tiene muchas posibilidades de alcanzar ese hito, aunque probablemente no llegue a los 7.000 millones de dólares de “Top Gun: Maverick”, que recaudó 718,8 millones de dólares en Estados Unidos. El éxito de “Avatar” se produce en un momento en que la taquilla mundial atraviesa dificultades: las películas de Hollywood no se estrenan en Rusia debido a la invasión de Ucrania, y China no exhibe tantos títulos extranjeros. Con el panorama internacional afectado de esta forma, sólo tres películas estrenadas en 2022 lograron superar la barrera de los mil millones de dólares: “Top Gun: Maverick” (que tardó 31 días en llegar a esa marca) y “Jurassic World Dominion” (que tardó más de cuatro meses). En comparación, nueve películas estrenadas en 2019 superaron los 1.000 millones de dólares en todo el mundo. “La forma del agua” es la más rápida en alcanzar la marca desde “Spider-Man: Sin retorno”, de 2021, que superó la cifra en 12 días. Solo seis películas en la historia han superado los mil millones de dólares en sus dos primeras semanas de estreno, una hazaña que “Avatar” logró a principios de esta semana.