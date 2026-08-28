Banco Nación aceleró el crédito al agro: la cartera ya creció más de 55% en el año y alcanzó los $4,5 billones

El sector agropecuario se convirtió en el segmento de mayor expansión dentro de la entidad. Durante 2026, los préstamos fueron impulsados por el financiamiento para maquinaria, insumos y proyectos de inversión.

El Banco Nación también consolidó su posición en el financiamiento a empresas: según los datos informados por la entidad, alcanzó una participación del 20% del mercado a julio de 2026.

El Banco Nación (BNA) alcanzó una cartera agropecuaria de aproximadamente $4,5 billones , lo que representa un crecimiento superior al 55% respecto de diciembre de 2025 . De esta manera, el agro se convirtió en el segmento de mayor expansión dentro de la entidad.

Según informó el banco, el financiamiento destinado al sector explica cerca del 30% de su cartera total . Además, actualmente más del 80% de los clientes agropecuarios cuenta con asistencia crediticia, frente a niveles que oscilaban entre el 50% y el 60% en años anteriores.

En lo que va de 2026, las altas de préstamos al agro ya superaron los $4 billones . Durante todo 2025, en tanto, la entidad había otorgado más de $3,7 billones , una cifra que significó un incremento del 70% frente a 2024.

Una parte importante del crecimiento se produjo durante la participación del Banco Nación en las principales exposiciones del sector, entre ellas Expoagro, Agroactiva, Agronea y la Exposición Rural .

En esos encuentros, la entidad alcanzó un récord de financiamiento por más de $1,1 billones , distribuido entre más de 4.000 clientes . Las propuestas incluyeron tasas desde el 18% anual en pesos.

Ante la demanda registrada, el banco decidió extender las condiciones especiales presentadas durante Expoagro y Agroactiva. Entre las líneas disponibles se destacan los créditos para la adquisición de maquinaria agropecuaria, con tasas desde el 18% en pesos.

También ofrece financiamiento en dólares para proyectos de inversión, con una tasa desde el 5% anual, un plazo de hasta 60 meses y un período de gracia de hasta 18 meses. Esta alternativa está orientada, entre otros segmentos, a productores ganaderos.

La oferta crediticia abarca la compra de maquinaria agrícola nueva y usada, camiones, utilitarios, sistemas de riego, implementos agrícolas y tecnología aplicada al agro. También contempla capital de trabajo, proyectos de inversión y productos sustentables.

Los créditos digitales en dólares alcanzaron los u$s200 millones

En paralelo, el Banco Nación avanzó con sus herramientas digitales destinadas al sector. AgroNación Préstamos, su línea 100% digital y denominada en dólares para productores y proveedores agropecuarios, superó las 1.600 adhesiones, con operaciones por aproximadamente u$s200 millones.

Por su parte, AgroNación Tarjeta, que permite financiar compras mediante medios de pago con plazos de hasta 36 meses, canalizó durante 2026 más de $1,1 billones.

El volumen financiado con esta tarjeta registró un crecimiento interanual del 66% y se apoyó en más de 1.000 convenios vigentes con empresas proveedoras. La herramienta es utilizada principalmente para la adquisición de insumos.

Más de 1.280 convenios para comprar maquinaria nacional

La entidad mantiene más de 1.280 convenios activos para financiar maquinaria nacional nueva en pesos. A su vez, cuenta con más de 830 acuerdos vinculados con las acciones comerciales desarrolladas durante 2026 y otros 640 asociados a AgroNación Préstamos.

A esta red se suma BNA Conecta, el marketplace del banco que reúne a más de 21.500 empresas. La plataforma permite acceder a productos, insumos y maquinaria mediante financiamiento con las tarjetas AgroNación y PymeNación, además de otras líneas crediticias.

Con esta expansión, el Banco Nación también consolidó su posición en el financiamiento a empresas: según los datos informados por la entidad, alcanzó una participación del 20% del mercado a julio de 2026.