Las compras del BCRA superaron la barrera de u$s14.000 millones en lo que va de 2026

La autoridad monetaria compró u$s82 millones y cerró agosto con un saldo semanal de u$s256 millones, aunque las reservas bajaron u$s1.069 millones y perforaron los u$s50.000 millones. El dato llegó en una rueda con dólar mayorista estable, futuros casi sin cambios y tasas en pesos nuevamente al alza.

El BCRA superó los u$s14.000 millones en compras, pero las reservas cayeron por movimientos de fin de mes y el oro.

El Banco Central (BCRA) compró u$s82 millones este viernes 28 de agosto y llevó las adquisiciones acumuladas de 2026 por encima de los u$s14.000 millones . En una rueda con u$s678 millones operados en el mercado oficial, la autoridad monetaria absorbió cerca del 12% del volumen negociado y cerró la semana con compras por u$s256 millones.

Con este resultado, el saldo comprador de agosto ascendió a u$s722 millones , mientras que e l acumulado del año llegó a u$s14.049 millones. Además, el Central encadenó 22 ruedas con saldo positivo, aunque el promedio diario del mes quedó en u$s38 millones , todavía lejos de los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo.

A pesar de la compra oficial, las reservas internacionales brutas cayeron u$s1.069 millones y cerraron en u$s49.791 millones . Así, el stock volvió a quedar por debajo de los u$s50.000 millones, luego de varias ruedas en las que había logrado sostenerse por encima de ese umbral.

Fuentes oficiales comentaron a Ámbito que la baja respondió principalmente a movimientos habituales de fin de mes , que se revertirían el próximo martes . Por lo tanto, el retroceso no estuvo asociado únicamente a la dinámica del mercado de cambios ni a la compra de divisas del BCRA, sino también a factores transitorios que suelen impactar sobre el stock bruto de reservas en los cierres mensuales.

La baja también estuvo explicada en parte por el fuerte deterioro de la valuación. En este sentido, el oro retrocedió 3,33% y habría restado cerca de u$s300 millones al valor contable de las tenencias del Central. Además, el dólar global subió 0,52%, mientras que el euro cayó 0,58%, la libra bajó 0,37%, el yuan se depreció 0,10% y el yen retrocedió 0,45%.

Julio mostró otra dinámica de oferta

El informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario publicado por el BCRA en la jornada de hoy ayudó a dimensionar el contraste entre julio y agosto. En julio, la autoridad monetaria compró u$s2.163 millones en el mercado de cambios, con ventas netas de clientes por u$s1.166 millones, de entidades financieras por u$s783 millones y del Tesoro por u$s146 millones.

Dentro del sector privado no financiero, el principal oferente fue Oleaginosas y Cereales, con ventas netas por u$s3.505 millones. En cambio, las personas humanas compraron u$s4.124 millones, explicados sobre todo por billetes, servicios, gastos corrientes y giros sin fines específicos. Esa composición muestra por qué la acumulación de reservas depende no solo de la liquidación exportadora, sino también de la demanda minorista y de cobertura.

El balance cambiario también registró en julio un superávit de cuenta corriente de u$s413 millones y un superávit de cuenta financiera de u$s2.191 millones. En ese mes, las reservas aumentaron u$s2.729 millones, impulsadas por créditos con garantía de organismos multilaterales, compras del BCRA, emisiones del Gobierno en el mercado local y suba de encajes en moneda extranjera. Sin embargo, ese avance fue parcialmente compensado por pagos de deuda por u$s4.476 millones.

El mayorista cerró estable

En el frente cambiario, el dólar mayorista terminó sin cambios en $1.512 para la venta. Según datos de mercado, la rueda tuvo buen volumen de operaciones, con una demanda activa al inicio por cobertura y pagos al exterior, aunque luego una mejora de la oferta permitió moderar el avance.

Los máximos se registraron poco después de la apertura, en $1.514, mientras que los mínimos aparecieron hacia la mitad de la rueda, en $1.511,50. Sobre el cierre, la demanda volvió a recuperar algo de terreno y el precio terminó en el mismo rango del día anterior.

En la semana, el mayorista subió $13, algo por encima de los $11,50 de la semana previa. La intervención oficial en futuros y en los segmentos financieros volvió a acotar el recorrido de los precios, aunque sin impedir un deslizamiento gradual del tipo de cambio.

Entre los dólares alternativos, el MEP subió 0,10% hasta $1.537,49 y el contado con liquidación avanzó 0,50% hasta $1.608,95. En tanto, el dólar blue se mantuvo en $1.555. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 2,84%, mientras que el canje trepó a 4,65%.

Futuros estables y tasas en alza

En futuros, la curva operó prácticamente sin cambios, con una variación general de 0%. Agosto bajó 0,07%, septiembre retrocedió 0,03% y julio de 2027 cayó 0,11%, mientras que el resto de los contratos mostró movimientos marginales. Con estos precios, la tasa implícita de agosto quedó en 1,59% mensual, equivalente a 19,02% anualizado, y septiembre se ubicó en 1,68%, o 20,12% anualizado.

En pesos, en cambio, las tasas volvieron a subir. La TAMAR avanzó de 25,13% a 25,19%, mientras que la BADLAR trepó de 23,19% a 23,94%. Así, el mercado cerró la semana con un equilibrio todavía frágil entre compras de reservas, administración del dólar y costo del dinero.