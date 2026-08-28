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28 de agosto 2026 - 17:34

El dólar blue anotó su tercera suba semanal al hilo, pero se achicó la brecha con el oficial

El tipo de cambio paralelo se mantuvo estable en la jornada y se consolidó por encima de los $1.550.

El dólar blue volvió a subir en la semana.

El dólar blue volvió a subir en la semana.

Depositphotos

El dólar blue cerró estable este viernes a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Sin embargo, el billete informal anotó su tercera suba semanal al hilo y el avance del tipo de cambio en el segmento mayorista, le permitió achicar la brecha con el oficial del 3,6% al 2,8%.

En la semana, el dólar paralelo escaló 0,3% ($5), pero todavía se mantiene $5 por debajo del cierre de julio ($1.560). A su vez, en lo que va del año marcó una suba del 1,6% ($25).

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A cuánto cerró el dólar oficial hoy, viernes 28 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.512 para la venta.
 Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 28 de agosto

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.995,5.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 28 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.599,75, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 28 de agosto

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s77.532,00, según Binance.

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