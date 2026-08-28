Encontraron sano y salvo en Recoleta al joven que había desaparecido tras el eclipse + Agregar ámbito en









Franco Krikor Alderete Tchobanian, de 18 años, fue localizado por la Policía de la Ciudad en un hotel. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir su recorrido.

Franco Krikor Alderete Tchobanian fue localizado por la Policía de la Ciudad en un hotel de Recoleta. Policía de la Ciudad

Franco Krikor Alderete Tchobanian, el joven de 18 años que era buscado desde la madrugada de este viernes, fue encontrado sano y salvo en un hotel del barrio porteño de Recoleta.

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El operativo estuvo a cargo del equipo de Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad, que logró establecer su ubicación mediante el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas.

El joven había salido a cenar con un amigo y luego se dirigió al puente peatonal ubicado frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para observar el eclipse. Después acompañó al amigo hasta una parada de colectivos situada frente al MALBA, pero no regresó a su domicilio.

Su familia mantuvo el último contacto con él alrededor de la 1.20. Posteriormente, su teléfono permaneció apagado y sus padres denunciaron la desaparición.

Cómo encontraron al joven en Recoleta A partir de la denuncia, los investigadores revisaron cámaras instaladas en el corredor de las avenidas Figueroa Alcorta y Santa Fe, además de registros privados de la zona.

El seguimiento permitió reconstruir el recorrido del joven y establecer que se encontraba alojado en un hotel de Recoleta, a pocas cuadras del lugar donde había sido visto por última vez. Las tareas también incluyeron operativos de vigilancia y recorridas por distintos puntos del barrio. Finalmente, los efectivos ingresaron al establecimiento y comprobaron que se encontraba en buen estado de salud. La búsqueda se había activado durante la mañana, después de que sus padres encontraran mensajes en su habitación y una publicación de despedida en sus redes sociales. Tras el hallazgo, la Policía coordinó la asistencia y contención correspondiente junto con su entorno familiar.

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