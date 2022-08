BID: la reconciliación con Claver-Carone garantiza u$s800 millones antes de septiembre

En 48 horas, para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Argentina pasó de ser un país “insolvente” e imposibilitado de ser destinatario no sólo de nuevas líneas de crédito sino de liquidaciones de dinero ya habilitado; a recibir la aprobación de nuevos préstamos por unos u$s 1.500 millones en nuevos proyectos. Esto además de la promesa de liberación de otros u$s500 millones de las líneas corrientes que ya tiene activadas en el país; más otros u$s 300 millones correspondientes a los giros de septiembre próximo. En lo que resta del año, sumando otorgamientos anteriores y nuevas líneas, Argentina recibiría del BID unos u$s1.100 millones. Esto le permitirá al país retornar a proyectos clave como financiamiento para modernización del estado nacional y provincial, para energía y transporte, agua y saneamiento, industrias como la vitivinicultura y la transformación de sectores manufactureros y hasta la prevención de incendios. Lo importante para las cuentas fiscales, es que ingresan dólares que son cambiados en el sistema financiero argentino, con lo que el dinero pasará automáticamente a ser caja de reservas líquidas en el Banco Central. Eso es lo fundamental del cambio de actitud del organismo financiero internacional, que, desde el miércoles pasado, modificó su consideración sobre la realidad del país; sólo por el cambio de los funcionarios que manejarán desde mañana el Palacio de Hacienda.