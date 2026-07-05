Así juega Egipto, el próximo rival de la Selección argentina en los octavos del Mundial 2026

El equipo de Hossam Hassan llega tras hacer historia ante Australia y apuesta por su solidez defensiva y el talento de Mohamed Salah.

Egipto afrontará por primera vez unos octavos de final mundialistas tras eliminar a Australia por penales.

La Selección argentina enfrentará a Egipto este martes por los octavos de final del Mundial 2026 en un duelo que, en los papeles, la tiene como favorita, aunque el conjunto africano llega fortalecido tras conseguir la primera victoria de eliminación directa de su historia en una Copa del Mundo. Los dirigidos por Hossam Hassan construyeron su clasificación sobre una identidad táctica definida y un equipo que sabe competir.

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El conjunto egipcio accedió a esta instancia luego de igualar 1-1 ante Australia y quedarse con la serie por 4-2 en los penales , un resultado que le permitió firmar una página histórica para su fútbol. Ahora tendrá por delante el desafío más importante del torneo: intentar eliminar a la vigente campeona del mundo.

Más allá de contar con futbolistas de renombre internacional, la principal fortaleza de Egipto es el funcionamiento colectivo . Hossam Hassan consolidó un equipo que prioriza el orden defensivo y que intenta aprovechar cada recuperación para salir rápido hacia el arco rival.

Durante el Mundial utilizó mayormente un esquema 4-2-3-1 , aunque frente a rivales de mayor jerarquía también recurrió a una línea de cinco defensores para reforzar la última línea. Independientemente del dibujo táctico, la propuesta se mantiene: esperar en un bloque medio, reducir espacios y atacar con velocidad .

La Selección argentina enfrentará a un rival que prioriza el orden defensivo y el contraataque.

En ese contexto sobresalen futbolistas como Zico y Emam Ashour , quien ya convirtió dos goles en el certamen y se transformó en una de las principales cartas ofensivas del seleccionado africano.

Salah como referencia del equipo

Aunque Mohamed Salah continúa siendo la máxima figura de Egipto y el futbolista sobre el que recaen todas las miradas, su rendimiento en el Mundial todavía no alcanzó el nivel que acostumbra mostrar en el fútbol europeo.

El delantero, recientemente desvinculado del Liverpool tras nueve temporadas, apenas marcó un gol en la Copa del Mundo, durante la victoria 3-1 sobre Nueva Zelanda en la fase de grupos. Incluso, otros compañeros como Emam Ashour y Omar Marmoush, atacante del Manchester City, tuvieron una participación más determinante en varios encuentros.

Mohamed Salah es la gran figura del equipo africano, aunque otros futbolistas tuvieron mayor protagonismo en el torneo.

De todas maneras, la experiencia y jerarquía de Salah continúan siendo el principal argumento ofensivo de un equipo que deposita buena parte de sus aspiraciones en el liderazgo de su capitán.

Los puntos débiles que intentará explotar Argentina

Si bien Egipto mostró una estructura sólida durante todo el torneo, también dejó expuestas algunas debilidades que la Selección argentina buscará aprovechar.

Los laterales aparecen como el sector más vulnerable del equipo. Tanto Ahmed Fatouh como Karim Hafez, por la izquierda, sufrieron en varios pasajes del Mundial frente a extremos rápidos. Del otro lado, Mohamed Hany tampoco logró transmitir seguridad y quedó marcado por un registro poco deseado: se convirtió en el primer futbolista en convertir dos goles en contra en una misma Copa del Mundo.

Gracias al gol en contra de Mohamed Hany, Australia iguala el partido. FIFA

Ese escenario podría favorecer a los futbolistas de Lionel Scaloni, que cuentan con variantes ofensivas capaces de atacar permanentemente por las bandas.

Argentina no quiere repetir los errores frente a Cabo Verde

Más allá del favoritismo que acompaña a la Albiceleste, el exigente triunfo frente a Cabo Verde, resuelto recién en el tiempo suplementario, dejó una enseñanza para el cuerpo técnico argentino.

Lionel Scaloni sabe que un exceso de confianza puede resultar peligroso frente a un rival que ya demostró que sabe competir en partidos cerrados. Por eso, Argentina buscará imponer condiciones desde el inicio y evitar que Egipto encuentre los espacios necesarios para desarrollar su plan de juego.

Con una defensa sólida, transiciones rápidas y el talento de Mohamed Salah, el conjunto africano intentará prolongar su histórica campaña. Del otro lado estará una Selección argentina que buscará confirmar su candidatura y dar un nuevo paso hacia la defensa del título mundial.