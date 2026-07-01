Bitcoin sigue por debajo de los u$s59.000 y los ETF encadenan su octava semana consecutiva de salidas

Junio fue el peor mes para los fondos cotizados de bitcoin desde su lanzamiento, con retiros por u$s4.500 millones que superaron en un 29% el récord anterior.

Las criptomonedas profundizan su tendencia bajista este miércoles. Bitcoin (BTC) retrocede casi 1% y se mantiene por debajo de los u$s59.000 , mientras que Ethereum (ETH) cae 0,5% y se aleja del nivel de los u$s1.600 . El resto de las altcoins opera con signo mixto.

La preferencia generalizada por los activos vinculados a la inteligencia artificial sigue reduciendo el apetito por las criptomonedas, al igual que la aversión al riesgo que genera la incertidumbre en torno a las negociaciones de paz entre EEUU e Irán.

Las ventas institucionales sostenidas en los ETF al contado continúan presionando a la mayor criptomoneda del mundo, con los fondos encaminados posiblemente hacia una octava semana consecutiva de salidas de capital .

Los ETF de bitcoin al contado en EEUU sufrieron en junio sus mayores retiros mensuales desde su lanzamiento a principios de 2024: según datos de SoSoValue , las salidas del mes totalizaron u$s4.500 millones , lo que supera en aproximadamente un 29% el récord anterior de u$s3.480 millones , registrado en febrero de 2025.

Las salidas se extendieron durante nueve días consecutivos, con u$s222,6 millones adicionales que abandonaron los fondos solo el 30 de junio.

El peso de las tasas y el tono de la Fed

Gran parte de las pérdidas recientes de Bitcoin se produjeron en un contexto de creciente preocupación por una posible suba de tasas en Estados Unidos, que tiende a elevar el costo de oportunidad de invertir en activos sin rendimiento como las criptomonedas.

La Reserva Federal adoptó un tono restrictivo en su reunión de junio e impulsó las expectativas de que el organismo subirá las tasas al menos una vez este año. Esa perspectiva pesó considerablemente sobre los mercados de criptoactivos.

Un discurso del presidente de la Fed, Kevin Warsh, previsto para más tarde en la jornada, será seguido de cerca por el mercado en busca de nuevas señales sobre el rumbo de la economía y la política monetaria.