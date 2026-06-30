Bitcoin vuelve a caer por debajo de los u$s60.000 y cotiza a menos de la mitad de lo que valía en octubre

La principal criptomoneda se mantiene por debajo de los u$s60.000, presionada por el tono restrictivo de la Fed, ocho semanas consecutivas de salidas en los ETF spot y la falta de avances en la regulación cripto en Estados Unidos. Los inversores también siguen de cerca la reunión que mantendrán este martes en Doha representantes de EEUU e Irán.

Bitcoin (BTC) extiende este martes las pérdidas con las que arrancó la semana y se mantiene por debajo de los u$s60.000 . La criptomoneda tocó un mínimo anual y cotiza más de un 54% por debajo de su máximo histórico de u$s126.300 a principios de octubre de 2025.

El deterioro se sostiene desde que la Reserva Federal (Fed) adoptó una postura más restrictiva en su reunión de junio , lo que elevó las expectativas de al menos una suba de tasas de interés este año.

A ese factor se suma la incertidumbre persistente en torno al conflicto entre Estados Unidos e Irán , que mantiene a los inversores selectivos frente a los activos de riesgo.

En ese marco, el presidente norteamericano, Donald Trump , anunció una reunión con representantes iraníes este martes en Doha , con el objetivo de acercar posiciones y poner fin a la guerra en Medio Oriente .

Octava semana de salidas en los ETF

La mayor criptomoneda del mundo continúa bajo presión por la salida sostenida de capital institucional de los fondos cotizados (ETF) spot, que ya acumulan ocho semanas consecutivas en rojo.

La Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama, afirmó que "el principal factor detrás de este movimiento" siguen siendo los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos, que registraron otro día de salidas netas, esta vez por u$s$ 231 millones.

Explicó eso amplió aun más una racha de rescates que "ya representa la mayor salida mensual de la historia de estos productos". Según datos de Glassnode, alrededor de 71.600 BTC, equivalentes a más de u$s4.000 millones, salieron de los ETF solo durante este mes.

Desde fines de abril, los ETF de bitcoin acumulan retiros por aproximadamente u$s6.700 millones, en medio de un rápido enfriamiento del apetito inversor por el sector, según datos de SoSoValue.

A la presión financiera se suma un factor regulatorio: la falta de avances claros en la Ley Clarity, un proyecto clave para definir el marco normativo de las criptomonedas en Estados Unidos, también pesó sobre el ánimo del mercado.

El resto de las criptomonedas, con señales mixtas

Entre el resto de los criptoactivos, el sentimiento negativo también se hace presente. Ethereum cae un 2,7% en el día y vuelve a cotizar por debajo de los u$s1.580, "tras no lograr superar la resistencia de u$s1.640, acercándose nuevamente a un importante nivel de soporte de largo plazo", destacó Gama.

"Entre las principales altcoins, el movimiento sigue siendo mayoritariamente negativo en los últimos siete días: XRP retrocede un 6,4%, BNB pierde un 4,6% y Dogecoin lidera las caídas, con una baja del 10%. La excepción es Solana, que acumula una subida del 5,8% en los últimos siete días", agregó la ejecutiva de Bitget.