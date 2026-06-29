Para Cathie Wood, el Bitcoin no puede ser reemplazado por la inteligencia artificial como "póliza de seguro"

Bitcoin ocupa un lugar único dentro del mercado, especialmente para quienes viven en países con monedas débiles o sistemas financieros menos estables.

Bitcoin ocupa un lugar único dentro del mercado, especialmente para quienes viven en países con monedas débiles o sistemas financieros menos estables.

La fundadora y CEO de ARK Invest , Cathie Wood , volvió a defender el papel de Bitcoin dentro de las carteras de inversión, al sostener que, pese al enorme crecimiento de la inteligencia artificial (IA), esta tecnología no puede sustituir la función que cumple la criptomoneda como resguardo de patrimonio.

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A través de una publicación en la red social X, la reconocida inversora afirmó que la revolución impulsada por la IA está transformando la economía global y generando oportunidades de inversión de alto crecimiento. Sin embargo, remarcó que ese potencial no reemplaza la utilidad de Bitcoin como una herramienta de protección frente a la inestabilidad económica y financiera.

"Las salidas de capital de los países menos estables alrededor del mundo encenderán otro fuego bajo Bitcoin y otros activos digitales. La IA ha lanzado una revolución tecnológica , merecidamente absorbiendo mucho oxígeno del mundo de las inversiones, pero no puede servir como la póliza de seguro que protege la riqueza que muchas personas en el mundo buscan en este momento", indicó Cathie Wood.

Bitcoin ocupa un lugar único dentro del mercado, especialmente para quienes viven en países con monedas débiles o sistemas financieros menos estables.

La famosa inversora explicó que, en un contexto de incertidumbre geopolítica y desequilibrios macroeconómicos, muchos inversores continúan buscando activos que funcionen como "seguro" para preservar su riqueza.

En ese sentido, considera que Bitcoin ocupa un lugar único dentro del mercado, especialmente para quienes viven en países con monedas débiles o sistemas financieros menos estables.

Según Wood, la demanda estructural por Bitcoin seguirá creciendo a medida que aumenten los problemas económicos en distintas regiones del mundo.

En su visión, los flujos de capital provenientes de países con mayor fragilidad financiera continuarán fortaleciendo la tesis de inversión de la criptomoneda como activo descentralizado y resistente a la inflación y a los controles de capital.

Las declaraciones llegan en un momento en que la inteligencia artificial concentra buena parte del interés de Wall Street. El fuerte crecimiento de compañías vinculadas al desarrollo de modelos de IA, infraestructura de centros de datos y semiconductores ha captado una porción creciente del capital de los inversores, generando debates sobre la asignación de recursos entre tecnología y activos digitales.