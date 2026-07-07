Más de 500% de diferencia: cuánto valen los planteles de Argentina y Egipto en el Mundial 2026

A diferencia de la Albiceleste, los Faraones cuentan con uno de los planteles menos costosos de la Copa del Mundo.

Los Faraones son uno de los planteles menos valiosos de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 ha entregado cruces muy interesantes. Estos compromisos permitieron ver rivalidades individuales dentro de la cancha entre jugadores sin enfrentamientos frecuentes en esta clase de partidos. En los octavos de final, Argentina tendrá uno de esos ansiados encuentros ante Egipto.

Mohamed Salah y Lionel Messi se cruzarán por primera vez en un partido entre selecciones. Ambos son las banderas de sus equipos ante este importante juego para seguir en la Copa del Mundo. El rosarino lleva una ventaja junto a sus compañeros, ya que el plantel Albiceleste es mucho más costoso que el de los Faraones.

Los valores de la Albiceleste son conocidos. El paso del tiempo ha beneficiado a algunos, mientras que en otros jugadores la edad ha impactado en su precio. Lionel Messi es el mejor jugador de Argentina, pero su ficha está tasada en u$s17 millones.

La Pulga no es el jugador más caro de Argentina, pero eso no quita que sea la máxima figura del combinado nacional.

Quienes están en el podio del combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni son Lautaro Martínez que cuesta u$s97 millones ; Enzo Fernández en u$s102 millones ; y el más destacado es Julián Álvarez cuyo pase se posiciona en los u$s114 millones.

El plantel completo de Argentina tiene un valor total de u$s923 millones , ubicado en la séptima posición de esta tabla general entre los participantes del Mundial 2026. El primer puesto es para Francia, cuyos convocados alcanzan la cifra de u$s1.738 millones.

Egipto cuenta con una realidad completamente diferente. Varias selecciones ya eliminadas tienen entre sus filas jugadores mucho más valiosos en el número final. Es el caso de Corea del Sur, República Checa, Escocia y Turquía, combinados que dejaron la Copa del Mundo tras su participación en fase de grupos.

Entre los 48 países participantes, los Faraones se ubican en el lugar 34º, con un valor total de u$s134 millones. Lo más llamativo de esta cifra recae en que dos jugadores significan más del 50% del total: Omar Marmoush está tasado en u$s57 millones; y Mohamed Salah con una ficha estimada en u$s25 millones.

Salah está sin equipo, pero es el segundo jugador más costoso de Egipto. Cuenta de X: @EgyptNT_EN

Primer enfrentamiento con sus selecciones: el duelo de Messi y Salah

Argentina y Egipto sumarán su primer partido oficial en una Copa del Mundo en estos octavos de final. Entre 1928 y 2026 hubo tan solo siete enfrentamientos y, curiosamente, sus mejores jugadores jamás se vieron las caras.

La Albiceleste domina ampliamente el historial, contando también duelos de juveniles. En los Mundiales Sub 20 hubo cuatro choques y todos terminaron con victorias de Argentina. Lionel Messi anotó en el certamen disputado en Países Bajos en 2005, una competencia donde el seleccionado nacional se terminaría consagrando campeón al vencer a Nigeria en la final.

Mo Salah también sabe lo que es anotarle a Argentina por el mismo torneo que Messi. El delantero convirtió de penal el descuento en la edición de 2011, en un encuentro que terminó con triunfo por 2 a 1 para los sudamericanos.

Este martes 7 de julio, desde las 13 horas en Atlanta, ambos seleccionados definirán quién seguirá su camino en el Mundial 2026. El equipo que resulte victorioso deberá medirse en los cuartos de final ante el ganador del choque entre Suiza y Colombia, un encuentro que se disputará más tarde en la misma jornada.