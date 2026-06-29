Bitcoin recupera los u$s60.000, pero se encamina hacia su segunda caída trimestral consecutiva

La criptomoneda reina acumula un desplome de más del 30% en lo que va del año, golpeada por salidas récord de los ETF spot, una Reserva Federal que no cede en su postura restrictiva y la incertidumbre que persiste en torno al estrecho de Ormuz.

Bitcoin (BTC) opera en los u$s60.000 este lunes, con un descenso diario de 0,3%. Así, se encamina a cerrar el trimestre con una pérdida del 13% , lo que marcaría solo la tercera vez en su historia que registra caídas trimestrales consecutivas. En lo que va del año, la criptomoneda acumula un derrumbe superior al 30% .

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Por su parte, Ethereum cae 0,3% hasta los u$s1.574. El resto del mercado cripto acompaña la tendencia bajista con retrocesos generalizados de alrededor de un punto porcentual, aunque Solana (SOL) logra escapar del rojo y anota leves subas en la jornada.

La Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama , explicó que SOL" mostró una recuperación después de haber caído, a principios de este mes, a su nivel más bajo desde finales de 2023". El activo acumula un avance superior al 13% desde el jueves y una subida cercana al 2% desde la medianoche.

El principal detonante del deterioro es la hemorragia de capital que sufren los ETF spot de bitcoin en Estados Unidos .

Según datos de SoSoValue, estos instrumentos acumulan u$s4.060 millones en salidas netas en el mes, el mayor volumen mensual de reembolsos desde que comenzaron a cotizar en enero de 2024 y por encima del récord anterior de u$s3.560 millones registrado en febrero de 2025.

Solo la semana pasada, los fondos sufrieron rescates por u$s1.790 millones, la segunda mayor salida semanal de su historia.

"Los flujos hacia los ETF de criptomonedas siguen siendo negativos, aunque el equilibrio observado en el mercado de derivados indica que los inversionistas continúan manteniendo exposición a estos activos", argumentó Gama.

La presión no llegó únicamente por el lado de los ETF. El mercado de derivados registró más de u$s2.400 millones en liquidaciones de posiciones largas, lo que aceleró las ventas y disparó la volatilidad.

La Fed y Medio Oriente

A la salida institucional se suma el endurecimiento de las condiciones monetarias. La fortaleza del dólar y las crecientes expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantenga tasas elevadas por más tiempo continuaron pesando sobre Bitcoin.

Los últimos datos económicos de Estados Unidos —con una inflación que se muestra resistente y un mercado laboral que no da señales de enfriamiento— llevaron al mercado a descontar incluso la posibilidad de nuevas subas de tasas antes de fin de año.

En el plano geopolítico, informes de la semana indicaron que Washington y Teherán acordaron detener las hostilidades recientes y retomar las negociaciones, luego de una escalada durante el fin de semana en torno al estrecho de Ormuz.

La perspectiva de un restablecimiento del diálogo contribuyó a estabilizar el apetito por el riesgo en los mercados globales, pero los operadores se mantuvieron cautos ante el riesgo de nuevas disrupciones en el suministro energético mundial, que podrían volver a golpear a los activos especulativos.

"Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, los flujos de los ETF de criptomonedas y los acontecimientos en Medio Oriente seguirán siendo los principales indicadores a monitorear", concluyó Gama.