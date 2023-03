Black Crowes: vuelve una banda legendaria

La banda de los hermanos Chris y Rich Robinson, que en su momento de mayor éxito vendió millones de álbumes, teniendo como única competencia seria de aquella época a los Guns N’ Roses, según los exégetas del rock sucio y desprolijo están entre los pocos capaces de fusionar lo mejor del rock sureño estadounidense con el estilo de “riffs Stones” propios de Keith Richards y Ron Wood.

Justamente, esa cualidad fue la que logró que posteriormente al show en Ferro Jimmy Page decidiera formar parte de los Black Crowes, haciendo increíbles duetos de guitarra con Rich Robinson, famoso por llevarse mal con todos los músicos de su banda, igual que su hermano cantante Chris, lo que provocó que a lo largo de sus tres décadas de historia, el grupo siempre termine cambiando todo el personal de disco a disco, hasta que los dos hermanos se separaron en la década pasada para armar proyectos solistas, tomándose un descanso de más de un lustro en sus disputas constantes, a las que siempre reconocieron con ironías, como cuando hicieron un tour con otros hermanos peleadores, Noel y Liam Gallagher de Oasis, en lo que se llamó “The Brotherly Love Tour” (“El tour del amor fraterno”).

Los hermanos separados en 2015 se juntaron en 2020 para grabar un EP de culto integrado solamente por covers de temas famosos registrados durante 1972 (año que sirve como título al disco) incluyendo clásicos como “Moonage Daydream” de Bowie, “The Slider” de T. Rex, o “Papa was a Rolling Stone” de The Temptations, que tal vez suenen en el Luna Park, aunque sin duda el cover que no faltará es el que nunca dejan de tocar desde que se formaron en Georgia, “Hard to Handle” de Otis Redding.

El regreso a los escenarios de los Crowes es para celebrar su primer y muy exitoso álbum “Shake your Money Maker” que tocan íntegramente en la gira junto a otros hits selectos de sus otros 7 álbumes de estudio. La nueva formación de The Black Crowes incluye, además de los hermanos Chris y Rich Robinson, a Sven Pipien en bajo, Brian Griffin en batería, Erik Deutsch en teclados, Lesley Grant y Mackenzie Adams en coros, y un violero que los argentinos conocen bien, Nico Bereciartúa, hijo del mítico Vitico que acompañó a su padre y Pappo en Riff y que venía tocando con Chris Robinson desde su proyecto solista durante la separación de los Black Crowes, a los que se integró de modo estable para esta gira.