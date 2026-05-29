"Euphoria" en HBO Max: todo lo que tenés que saber antes del estreno del capítulo final

En el episodio, titulado "En Dios Confiamos", las tensiones llegan al límite y el destino unirá a los personajes de formas inesperadas y peligrosas.

La tercera temporada de la serie llega a su fin.

Cada elección es una sentencia y cada camino, por más sinuoso que parezca, conduce a un destino inevitable. HBO y HBO Max presentan el esperado episodio final de la tercera temporada del fenómeno cultural Euphoria este domingo, 31 de mayo, a las 22hs.

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En el episodio, titulado "En Dios Confiamos" , las tensiones llegan al límite y el destino unirá a los personajes de formas inesperadas y peligrosas. Con la policía acechando, el enfrentamiento final es inminente.

Años después de dejar la escuela secundaria East Highland, los caminos del grupo de amigos se han fragmentado bajo la presión de la vida adulta. Repasa los momentos cruciales que definieron el destino de los personajes hasta ahora:

El callejón sin salida de Rue (Zendaya): Luchando contra la adicción, Rue terminó involucrada en una red de contrabando internacional para intentar saldar su deuda con Laurie. Tras verse acorralada entre la policía, la red de Laurie y las garras de Alamo, ella busca su redención a través de la espiritualidad.

El destino de Nate (Jacob Elordi) y Cassie (Sydney Sweeney): Intentando sostener el compromiso de sus sueños luego de que Nate quebrara, Cassie buscó el éxito en internet y en la actuación. Sin embargo, la relación terminó en tragedia y, tras ser tomado como rehén por sus usureros, Nate Jacobs encuentra un final brutal, dejando a Cassie desolada y frente a una nueva realidad.

El acuerdo de Maddy Perez (Alexa Demie): Reconstruyendo su vida lejos de los dolores del pasado, Maddy asume la gestión de la carrera de creadores de contenido y se reencuentra con Cassie en el camino. Para salvar a su amiga de un secuestro, la exnovia de Nate termina obligada a cerrar un acuerdo de alto riesgo con Alamo.

El dilema de Jules Vaughn (Hunter Schafer): En la escuela de arte, Jules buscó formas de financiar sus sueños académicos a través de hombres adinerados, encontrando el éxito financiero a costa de un profundo aislamiento emocional que desemboca en una emotiva ruptura con Rue.

Embed - Euphoria - Temporada 3 | Avance episodio 8 | HBO Max

Creada, escrita y dirigida por Sam Levinson, Euphoria continúa explorando las complejas vidas de un grupo de jóvenes que navega por los altibajos del amor, la pérdida, la identidad, la adicción y el trauma.

La producción original de HBO, consagrada por la actuación de Zendaya (ganadora del Emmy), se ha consolidado como un verdadero fenómeno cultural, aclamada por su estética visual única y su narrativa audaz.

El electrizante desenlace de la temporada se transmitirá este domingo 31 de mayo a las 22hs, de manera simultánea en HBO y HBO Max, donde todos los episodios anteriores ya están disponibles para streaming.