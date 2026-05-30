La mini serie de horror de HBO Max que prometía mucho, pero fue cancelada tras una temporada

Bien recibida por la crítica y aclamada por el público, pero inexplicablemente sin continuidad después de la primera parte.

HBO Max cuenta con un catálogo cada vez más amplio para los fanáticos del terror y el suspenso. En los últimos años, la plataforma sumó producciones originales y series que mezclan horror psicológico, misterio, humor negro y elementos sobrenaturales que lograron captar la atención de miles de espectadores.

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Las series ambientadas en pequeños pueblos, con secretos ocultos y fenómenos inexplicables, se transformaron en una de las fórmulas favoritas del público. A eso se suman historias inspiradas en los años 80, la cultura del heavy metal y el llamado “pánico satánico”, una temática que volvió a ganar popularidad dentro del streaming.

Una de las apuestas más llamativas fue Hysteria!, una miniserie de terror y comedia negra que llegó con muy buenas críticas y una historia diferente, aunque finalmente terminó siendo cancelada tras apenas una temporada.

Nadie esta a salvo en esta serie, en HBO Max.

La historia de Hysteria! se desarrolla a finales de los años 80, en plena ola de paranoia conocida como el "pánico satánico" en Estados Unidos. Todo comienza cuando desaparece un popular jugador de fútbol americano de una pequeña comunidad, hecho que despierta rumores vinculados al ocultismo y fenómenos sobrenaturales.

En ese contexto, una banda de heavy metal formada por adolescentes marginados decide aprovechar el miedo colectivo para reinventarse como un supuesto grupo satánico y así llamar la atención del pueblo. Sin embargo, la situación rápidamente se sale de control cuando empiezan a ocurrir asesinatos, secuestros y hechos extraños que convierten a los jóvenes en los principales sospechosos.

Hysteria! La primera temporada se puede ver completa en HBO Max. Imagen: HBO Max

La serie combina elementos clásicos del cine de terror, humor negro y una fuerte estética ochentosa. Además, utiliza la música y la cultura heavy metal como parte central de una trama cargada de tensión, conspiraciones y misterio sobrenatural.

Pese a que recibió críticas positivas y alcanzó un alto nivel de aprobación en sitios especializados, la producción fue cancelada luego de una sola temporada y quedó con apenas ocho episodios disponibles en streaming.

HBO Max: tráiler de Hysteria!

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HBO Max: elenco de Hysteria!