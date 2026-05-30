Prime Video continúa ampliando su catálogo de películas de terror y suspenso con producciones que buscan sorprender a los fanáticos del género. Desde historias sobrenaturales hasta thrillers psicológicos cargados de tensión, la plataforma se convirtió en uno de los espacios preferidos para quienes disfrutan de pasar miedo frente a la pantalla.
No la veas solo: la película de Prime Video sobre un fin de semana terrorífico que no te dejará dormir
Una producción inquietante, con muy buenos recursos fotográficos y una historia que te va a mantener en tensión.
-
Prime Video sorprende con la segunda temporada de una serie argentina con participaciones estelares
-
La película más vista de Prime Video: el popular personaje que regresó a la plataforma en un nuevo formato
En los últimos años, las películas ambientadas en casas alejadas, reuniones entre amigos y secretos ocultos ganaron cada vez más popularidad dentro del streaming. Estas producciones suelen apostar por atmósferas inquietantes, personajes atrapados y situaciones que se vuelven cada vez más oscuras con el correr de los minutos.
Una de las más recientes es "Líbralos del Mal", un filme que mezcla terror psicológico, misterio y momentos perturbadores a lo largo de un fin de semana que termina convirtiéndose en una verdadera pesadilla.
De qué trata Líbralos del Mal
La película sigue a una pareja que decide festejar su aniversario yendo de viaje a una cabaña alejada para aislarse y buscar paz. Lo que parecía una escapada tranquila rápidamente empieza a transformarse en una experiencia inquietante cuando comienzan a suceder hechos extraños imposibles de explicar.
A medida que pasan las horas, el ambiente se vuelve cada vez más tenso y los protagonistas empiezan a sospechar que no están solos. El aislamiento del lugar, sumado a conflictos personales y secretos ocultos entre los personajes, genera una sensación constante de incomodidad y paranoia.
"Líbralos del Mal" apuesta más al suspenso psicológico y a la construcción de una atmósfera perturbadora que a los sustos tradicionales. La película juega con la incertidumbre y mantiene el misterio durante gran parte de la historia, lo que ayuda a sostener la tensión hasta el final.
Otro de los puntos fuertes del filme es su estética oscura y la manera en la que utiliza los silencios, la música y los espacios cerrados para generar angustia. Gracias a eso, la producción logra convertirse en una propuesta ideal para los fanáticos del terror que buscan historias intensas y cargadas de suspenso.
Prime Video: tráiler de Líbralos del Mal
Prime Video: elenco de Líbralos del Mal
- Lee Roy Kunz (David)
- Maria Vera Ratti (Anna)
- Sofía Del Tuffo (Eva)
- Tomás Pozzi (Matías)
- Facundo Aquinos (Julián)
- Temas
- Prime Video
- Películas