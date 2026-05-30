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30 de mayo 2026 - 19:00

No la veas solo: la película de Prime Video sobre un fin de semana terrorífico que no te dejará dormir

Una producción inquietante, con muy buenos recursos fotográficos y una historia que te va a mantener en tensión.

Una producción terrorífica que te va a mantener pegado al sillón de principio a fin.

Una producción terrorífica que te va a mantener pegado al sillón de principio a fin.

Imagen: Freepik

Prime Video continúa ampliando su catálogo de películas de terror y suspenso con producciones que buscan sorprender a los fanáticos del género. Desde historias sobrenaturales hasta thrillers psicológicos cargados de tensión, la plataforma se convirtió en uno de los espacios preferidos para quienes disfrutan de pasar miedo frente a la pantalla.

En los últimos años, las películas ambientadas en casas alejadas, reuniones entre amigos y secretos ocultos ganaron cada vez más popularidad dentro del streaming. Estas producciones suelen apostar por atmósferas inquietantes, personajes atrapados y situaciones que se vuelven cada vez más oscuras con el correr de los minutos.

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Una de las más recientes es "Líbralos del Mal", un filme que mezcla terror psicológico, misterio y momentos perturbadores a lo largo de un fin de semana que termina convirtiéndose en una verdadera pesadilla.

Líbralos del mal
Una película que te va a mantener con miedo de principio a fin. En Prime Video.

Una película que te va a mantener con miedo de principio a fin. En Prime Video.

De qué trata Líbralos del Mal

La película sigue a una pareja que decide festejar su aniversario yendo de viaje a una cabaña alejada para aislarse y buscar paz. Lo que parecía una escapada tranquila rápidamente empieza a transformarse en una experiencia inquietante cuando comienzan a suceder hechos extraños imposibles de explicar.

A medida que pasan las horas, el ambiente se vuelve cada vez más tenso y los protagonistas empiezan a sospechar que no están solos. El aislamiento del lugar, sumado a conflictos personales y secretos ocultos entre los personajes, genera una sensación constante de incomodidad y paranoia.

Líbralos del mal
La paz rápidamente se convierte en miedo y tensión. En Prime Video.

La paz rápidamente se convierte en miedo y tensión. En Prime Video.

"Líbralos del Mal" apuesta más al suspenso psicológico y a la construcción de una atmósfera perturbadora que a los sustos tradicionales. La película juega con la incertidumbre y mantiene el misterio durante gran parte de la historia, lo que ayuda a sostener la tensión hasta el final.

Otro de los puntos fuertes del filme es su estética oscura y la manera en la que utiliza los silencios, la música y los espacios cerrados para generar angustia. Gracias a eso, la producción logra convertirse en una propuesta ideal para los fanáticos del terror que buscan historias intensas y cargadas de suspenso.

Prime Video: tráiler de Líbralos del Mal

Embed - LÍBRALOS DEL MAL | TRAILER OFICIAL

Prime Video: elenco de Líbralos del Mal

  • Lee Roy Kunz (David)
  • Maria Vera Ratti (Anna)
  • Sofía Del Tuffo (Eva)
  • Tomás Pozzi (Matías)
  • Facundo Aquinos (Julián)

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