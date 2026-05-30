La película de Disney+ que fue un fracaso en los cines, pero es perfecta para ver en familia

Una aventura espacial con criaturas extrañas y un chico fuera de lugar llegó al streaming para enamorar tanto a niños como a adultos.

Aunque le fue muy mal en los cines, esta película promete enamorarte y emocionarte.

Pixar apostó por una historia inédita con "Elio", una película animada que llegó primero a las salas y luego encontró otra oportunidad en Disney + . Aunque su paso por los cines quedó muy por debajo de las expectativas del estudio, la propuesta ganó nuevos seguidores gracias a su llegada al streaming.

La producción se estrenó en los cines el 9 de julio con un presupuesto de u$s150 millones y apenas consiguió u$s21 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos, el peor arranque de Pixar en ese mercado . De todas formas, muchas familias valoraron el lindo mensaje que deja la historia.

La trama sigue a Elio, un chico de 11 años obsesionado con la vida extraterrestre . Después de perder a sus padres, vive junto a su tía Olga, integrante de las Fuerzas Aéreas, quien dejó atrás su deseo de convertirse en astronauta para cuidar a su sobrino. La relación entre ambos pasa por varios conflictos y el protagonista tampoco logra adaptarse a la escuela ni construir amistades duraderas.

Con la sensación de no encajar en ningún lado, Elio pasa gran parte de su tiempo imaginando contactos con alienígenas. Su fascinación por el espacio cambia cuando una organización intergaláctica llamada Comuniverso lo transporta fuera de la Tierra y lo confunde con el representante oficial de la humanidad.

A partir de ese momento, el personaje debe enfrentar desafíos enormes pese a no tener experiencia ni preparación. Durante el viaje conoce criaturas de distintos planetas y desarrolla un vínculo especial con Gordon, un extraterrestre que también arrastra inseguridades y temores propios.

Elio La película fue un fracaso en taquilla. Gentileza - Disney+

La película aborda temas como la identidad, la soledad y la necesidad de encontrar un lugar en el mundo. Las directoras Madeline Sharafian y Domee Shi buscaron construir una historia sobre la conexión emocional en tiempos donde muchos chicos sienten aislamiento por la presión social y las redes.

Pese al bajo rendimiento comercial, "Elio" consiguió una buena recepción por parte de quienes buscan producciones originales dentro de Pixar. Muchos espectadores también destacaron la calidad visual de la película y el desarrollo de la amistad entre los protagonistas. El film rápidamente apareció entre los contenidos más vistos para compartir en casa al llegar a la plataforma.

Disney+: tráiler de Elio

Embed - Elio, de Disney y Pixar | Tráiler Oficial | Doblado

Disney+: elenco de Elio