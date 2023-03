Brendan Fraser: historia de perdón y redención entre dos desdichados

Esta es, en el fondo, una historia de perdón y redención entre seres infelices. Padre, hija, la exesposa, la cuñada y el chico religioso que intenta salvar a los otros. El único que la pasa bien parece que es el repartidor de la pizzería. Así la escribió en 2012 Samuel D. Hunter, el autor de “A Case for the Existence of God”, en su hogar de Mormon City, Idaho, volcando mucho de sí mismo: inclinaciones, defectos, fracasos, esperanzas, y algunas virtudes que ayudan a vivir y encontrarle a todo un lado positivo. Por cierto, la obra encontró ese lado en el ambiente teatral norteamericano, donde fue un éxito.