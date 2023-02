Cabrales invirtió u$s1,5 millones en tecnología para ampliar producción y exportaciones

“Apostamos a la oferta productiva del mediano y largo plazo, con el objetivo de abrir nuevos canales de ventas, lanzar nuevos productos y llegar a nuevos mercados potenciando las exportaciones por medio de tecnología de punta que se usa actualmente en el mundo, siempre empatizando con el consumidor y manteniendo los estándares de calidad plasmados en los valores de Cabrales”, aseguró Martín Cabrales, vicepresidente de la firma familiar pionera en café de especialidad, en la presentación de la nueva maquinaria.

En esta línea, Martín Cabrales enfatizó sobre la importancia de mejorar la oferta. “La primera responsabilidad social que tenemos los empresarios argentinos es dar trabajo, generando una oferta productiva, por medio de la inversión y la tecnología. Para que una empresa pueda invertir, tiene que ganar y para ganar tenemos que ser competitivos. Sino invertimos, nos alejamos del consumidor”. Y agregó: “el Estado debe encargarse de generar el marco y las condiciones necesarias, como la seguridad jurídica por medio de leyes competitivas”. Asimismo, agradeció el acompañamiento del Banco Nación en la gestión del crédito para poder realizar la inversión.

Una de las características de la producción de la firma familiar es que el principal insumo que utilizan es importado. El grano de café lo importan mayoritariamente de Brasil y también de Colombia, Vietnam y Perú, entre otros, en menor medida. Cabrales señaló que “nosotros hacemos el proceso inverso a la mayoría de industriales argentinos. Compramos un commoditie y lo descommoditizamos”. Esto los expone a los problemas internos de escasez de reservas y a las variaciones externas de los precios de las materias primas. En 2022, las trabas a las importaciones y el paro de transportes en Brasil alertaron a la empresa.

“Las restricciones del año pasado fueron un momento complejo porque nuestro principal insumo es importado. Actualmente, estamos en una situación más holgada. Nosotros esperamos que las reservas mejoren, aunque entendemos que es un proceso largo. También celebramos el buen criterio del ministro de Economía priorizando los insumos industriales porque hoy la industria no puede parar. No existe un país sin industria”, destacó Cabrales.

Asimismo, celebró el acercamiento de la Unión Industrial Argentina con su par brasileña, Confederación Nacional de la Industria. “Brasil es nuestro principal socio comercial y estratégico. Me parece excelente la tratativa de una moneda común y el acercamiento y diálogo entre las industrias, como la visita de Lula que generó una hoja de ruta que van a estrechar las relaciones comerciales con Brasil”, señaló Cabrales.

En cuanto a las perspectivas de consumo, luego de la desaceleración evidenciada en los últimos meses de 2022, Cabrales se mantuvo optimista y no descarta un repunte a mediados de año. Además, destacó: “Con la inflación el poder adquisitivo se va erosionando, y esa es una realidad de la que nadie escapa. El Gobierno tiene el desafío de conseguir que tengamos confianza en nuestra moneda. Ante esta merma del poder adquisitivo de todos los argentinos, el programa de Precios Justos le da la posibilidad al consumidor de acceder a una canasta más atractiva. Nosotros teníamos 6 productos, y los volvimos a renovar dado que vamos a seguir apoyando al programa porque apoyamos a los consumidores que nos eligen día a día. Sabemos que no es una solución a largo plazo, pero si sirve para alivianar las situaciones económicas que no son fáciles”.

Carolina Paparatto