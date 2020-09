El agro, en shock por el dólar y la sequía

*…que, mientras en Aberdeen Angus, la raza bovina más numerosa del país, se preparan para conmemorar a partir de hoy los 100 años de la raza en el país (en forma muy distinta a la que preveían a principios de año), y con remates de reproductores que “vuelan”, alentados por las mejoras que van registrando las exportaciones (que ya alcanzan un inédito 30% de la producción total de carne), algunos comienzan a ver cierto debilitamiento en el mercado local que, hasta ahora, había logrado mantenerse en alrededor de 50-52 kilos, por persona y por año, en parte, de la mano de la ayuda social a sectores más vulnerables, y porque la comida es lo último que se recorta en una crisis. La tendencia, ya se registró en otros productos como harinas (que ya se están vendiendo por debajo del costo), y más aún en leche cuya demanda está en alrededor de 180 litros anuales, cuando tuvo picos en los ´90 que rondaron los 220. Este va a ser uno de los puntos que se va abordar el miércoles y jueves en el OutLook de la actividad que viene estancada en su producción desde hace unos 15 años, y que, con muchos menos establecimientos tamberos se mantiene apenas 5% por encima del registro del año pasado, por debajo de los 11.000 millones de litros. Sin embargo, y al igual que en otros rubros, la mejora en el mercado internacional (ahora la leche en polvo ya volvió a los U$S3.000-3.100/tn) está trayendo algún alivio a un sector que soporta una prolongada crisis, desde antes de la pandemia, que golpea por igual a usinas (cerca de 700 pymes y una 25 grandes) y tamberos. De hecho, según los últimos datos oficiales, la mínima rentabilidad de los tambos en julio pasado, de 1%, se perdería en agosto con 0%, en tanto que en septiembre y octubre los números para la actividad volverían a ser negativos.

*…que, las quejas y reclamos por las medidas económicas no se hicieron esperar y tanto desde la Mesa de Enlace, en forma conjunta, como desde entidades individuales, y algunos eslabones comerciales de la cadena, alertaron sobre el impacto negativo en plena campaña considerando, además que más del 50% de los insumos están dolarizados y no está claro cómo operará el mercado de la divisa para los proveedores de insumos, aunque la experiencia indica que siempre que hubo restricciones, los valores aumentaron. “Las exportaciones agropecuarias necesitan un tipo de cambio único, competitivo y no discriminado en contra de la exportación. Es importante estabilizar la economía y dar señales claras para producir más”. Coninagro señaló: “Las nuevas medidas tomadas por el Banco Central en principio no son las mejores, el mayor cepo puede reducir algo la demanda de dólares “ahorro” oficiales pero no genera ingreso de dólares al sistema”. “Para los exportadores, por su parte, es un desaliento ya que mantiene el dólar oficial cuando todas las demás cotizaciones se elevarán. Es decir más brecha, más desincentivo para exportar y para liquidar”, dijo Carlos Iannizzotto, titular de la entidad.

*…que, la reunión de los ministros del área convocados por AcSoja dejó varios datos interesantes al coincidir Javier Rodríguez de Buenos Aires, con Sergio Busso de Córdoba, Carlos Toledo de Entre Ríos, y Daniel Costamagna de Santa Fe. Si bien los funcionarios intentaron evitar los temas más urticantes, surgieron algunas informaciones estructurales importantes. En el caso del bonaerense, por ejemplo, destacó la financiación en el marco del Plan de Impulso a la Producción con tasas de 16,5% para maquinaria agrícola; de 24% para pymes; o el 0% de la tarjeta Procampo para la compra de insumos. Otro dato interesante es la continuidad de las obras del Salado “Ahora dragando ya en Roque Perez y Saladillo”, según Rodriguez. Para Busso, por su parte, además de los U$S8.000 millones anuales de retenciones que no vuelven a la producción agropecuaria”, que señaló de entrada, “el tema de biocombustibles es un pendiente en la agenda, tema que retomó Costamagna al asegurar que se va a plantear “una nueva Ley de Biocombustibles, ya que la actual vence el año próximo, mientras que Toledo anunció que en Entre Ríos se presentará una nueva Ley de Fitosanitarios, “ con protección del ambiente y de las actividades productivas”. La provincia del litoral registró duros enfrentamientos con los ambientalistas y, en varios casos, la imposición de inéditas distancias de protección para la aplicación de estos productos con fuertes restricciones en muchos casos.