Copa Sudamericana: Vasco da Gama visitará a Barracas Central sin su DT y con mayoría de juveniles + Seguir en









El técnico Renato Portaluppi no viajará a Buenos Aires para el estreno en Copa Sudamericana y dejará el equipo en manos de su ayudante Marcelo Sales, con prioridad puesta en el Brasileirao.

Renato Portaluppi no viajará para dirigir a su equipo ante Barracas Central.

En la previa del debut internacional de Barracas Central, Vasco da Gama tomó una decisión que sorprendió: Renato Portaluppi no viajará a Buenos Aires y el conjunto brasileño se presentará con una formación repleta de juveniles. El partido se jugará este martes a las 19 en el estadio Florencio Sola de Banfield.

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El equipo de Río de Janeiro visitará al “Guapo” por la primera fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana, en una noche histórica para el club del sur porteño, que afrontará su estreno absoluto en torneos internacionales.

La principal novedad del lado brasileño pasa por la ausencia de su entrenador. Renato resolvió quedarse en Brasil y delegar la conducción del equipo en su ayudante de campo, Marcelo Sales, quien estará al frente del banco en Lomas de Zamora.

Además, la delegación llegará con un plantel integrado en gran parte por juveniles y futbolistas con menos rodaje, una determinación que el DT justificó por la seguidilla de viajes y la necesidad de administrar cargas.

“No estamos descuidando la Copa Sudamericana, todo lo contrario. La prioridad es el Brasileirao”, explicó Portaluppi. En la misma línea, agregó: “No tiene sentido insistir, alineando jugadores con un plantel reducido y perdiendo más jugadores por lesiones. Los jugadores son humanos; no son de hierro”.

El entrenador también remarcó la complejidad logística del calendario: “No hay manera de llevar a todos a Argentina, regresar y cruzar todo Brasil para ir a Belén a jugar el sábado”. Tras el cruce con Barracas, Vasco deberá trasladarse al extremo norte de Brasil para enfrentar a Remo en Belén, en un partido que el cuerpo técnico considera trascendental dentro de su planificación inmediata. Los argentinos en la Copa Libertadores: días, horarios y cruces Independiente Rivadavia vs. Bolívar (Bolivia) | Martes 7 | 19:30hs.

vs. Bolívar (Bolivia) | Martes 7 | 19:30hs. U. Católica (Chile) vs. Boca Juniors | Martes 7 | 21:30hs.

| Martes 7 | 21:30hs. Mirassol (Brasil) vs. Lanús | Miércoles 8 | 19:00hs.

Independiente Medellín (Colombia) vs. Estudiantes de La Plata | Miércoles 8 | 21:00hs.

| Miércoles 8 | 21:00hs. Rosario Central vs. Independiente Del Valle (Ecuador) | Jueves 9 | 19:00hs.

vs. Independiente Del Valle (Ecuador) | Jueves 9 | 19:00hs. Platense vs. Corinthians (Brasil) | Jueves 9 | 21:00hs. Los argentinos en la Copa Sudamericana: días, horarios y cruces Independiente Petrolero (Bolivia) vs. Racing | Martes 7 | 19:00hs.

| Martes 7 | 19:00hs. Barracas Central vs Vasco da Gama (Brasil) | Martes 7 | 19:00hs.

vs Vasco da Gama (Brasil) | Martes 7 | 19:00hs. Alianza Atlético (Perú) vs. Tigre | Miércoles 8 | 23:00hs.

| Miércoles 8 | 23:00hs. Deportivo Riestra vs Palestino (Chile) | Miércoles 8 | 19:00hs.

vs Palestino (Chile) | Miércoles 8 | 19:00hs. Recoleta (Paraguay) vs. San Lorenzo | Miércoles 8 | 19:00hs.

| Miércoles 8 | 19:00hs. Blooming (Bolivia) vs. River Plate | Miércoles 8 | 23:00hs.